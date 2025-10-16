Lezama, el reto más duro del Cacereño

El Cacereño tiene por delante una de esas citas que ponen a prueba mucho más que la clasificación. Lezama, ese nombre que en el fútbol español suena a cantera, rigor y tradición, espera al conjunto verde el próximo domingo. Allí se enfrentará al Bilbao Athletic, un filial que este curso ha construido una muralla en su territorio.

En los casi dos meses de competición disputados, el segundo equipo rojiblanco se mantiene invicto en su campo. Pero lo más llamativo es que ningún rival ha conseguido marcarle un gol en Lezama. Es, de hecho, el único conjunto de todo el grupo 1 de Primera Federación que no ha visto batida su portería como local. Ni Tenerife, ni Lugo, ni Racing de Ferrol, ni el Arenas o el Barakaldo -también invictos en casa- han alcanzado ese nivel de solidez.

En una categoría tan igualada como la Primera Federación, mantener la portería a cero ya es un mérito considerable. Hacerlo en todos los partidos como local es directamente una rareza.

El Cacereño, por su parte, llega con un pequeño impulso anímico tras haber dejado su portería a cero por primera vez esta temporada, y además en su estreno en el Príncipe Felipe, ante el Tenerife (0-0). No es un dato menor, pero el reto de Lezama exigirá mucho más. A los verdes les hará falta concentración, fortaleza mental y eficacia para tener opciones ante un rival que todavía no se ha visto por detrás en el marcador en su propio campo.

El precedente de 1998

Hay, además, un punto emocional en esta visita. Han pasado más de 27 años desde la última vez que el club cacereño jugó en Lezama. Aquel 20 de junio de 1998, en plena fase de ascenso a Segunda, el equipo que entonces dirigía Ángel Marcos cayó por 3-2 después de un inicio fatídico en el que encajó tres goles en apenas 20 minutos. Los tantos de Enrique y Abel Camacho maquillaron el marcador, pero no evitaron una derrota condicionada por el largo viaje (diez horas en autobús en el mismo día) y la falta de objetivos a pesar de qu el CPC había sido campeón de grupo en la fase regular.

Crónica publicada en 'el Periódico Extremadura' el 21 de junio de 1998. / EP

Hoy, las circunstancias son distintas, pero el simbolismo permanece. Volver a Lezama es enfrentarse a una parte de la historia, a un lugar donde los clubs modestos suelen medir su resistencia y carácter. El Cacereño llega sin estridencias, con los pies en el suelo y la mirada puesta en seguir creciendo.

Superar a un rival que no ha recibido ni un gol en su campo se antoja una misión muy difícil, pero el fútbol, a veces, premia la osadía. Y en eso, el conjunto verde tiene experiencia: la de no rendirse, ni siquiera cuando el escenario parece escrito de antemano. En Lezama, donde aún no se ha celebrado ni un solo gol visitante, el Cacereño buscará desafiar a la estadística.