Ciclismo BTT
400 ciclistas disputan este sábado la primera etapa de la Picota Bike
Una dura crono de 6 kilómetros espera a los participantes
75 equipos formados por dos corredores y 250 ciclistas en modalidad individual disputarán este sábado en Cabezuela del Valle la primera de las dos etapas de la IX Picota Bike Race Scott by Orquin, una contrarreloj semiurbana de 6 kilómetros donde desde ayer se vive un extraordinario ambiente ciclista que tendrá en el Valle del Jerte un magnífico escenario que acogerá a cientos de personas.
A las 16.00 horas está previsto que salga el primer corredor de los casi 400 que se enfrentarán a un exigente y bonito recorrido, tanto por las callejuelas típicas del casco histórico de Cabezuela del Valle como por el temido Tourmalet, conocido como El Reventón, 800 metros al 20% de desnivel medio, antes de descender de nuevo al centro de la localidad cacereña, donde se conocerán los primeros vencedores de esta edición.
Los favoritos
Un cartel de auténtico lujo donde formarán pareja y designados como favoritos al triunfo final José María Sánchez y Enrique Morcillo, Sergio Mantecón y Luis León Sánchez, Alberto Barroso y Álex García, Fran Herrero y Raúl Rodríguez, o los exprofesionales de carretera Óscar Pereiro y Ángel Vicioso o David Arroyo e Ibón Zugasti.
En la modalidad individual destacar la participación de las chicas del Extremadura-Ecopilas, Natalia Fischer y María Reyes Murillo, Cristina Morán o Pilar Fernández, mientras que en chicos uno de los aspirantes al triunfo final será Roberto Bou, Nacho Pérez, Pablo Guerrero, el luso José Dias, además de los extremeños Rubén Tanco y Alejandro Díaz de la Peña.
A las 20:00 horas de este viernes una Wellcome Party para todos los participantes servirá para abrir boca, nunca mejor dicho, con una barbacoa para todos los participantes que se acerquen a Cabezuela del Valle a retirar su dorsal y ver cómo está el ambiente lúdico deportivo donde también acompañarán las previsiones meteorológicas.
