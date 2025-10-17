El Arroyo recibe a un Torrelavega que ha empezado muy bien

El Extremadura Arroyo afrontará este sábado a partir de las 19.00 horas, en su pabellón, el partido correspondiente a la tercera jornada del grupo ‘A’ de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al CV Torrelavega. Se trata de una cita sin duda exigente, ya que las cántabras han empezado muy bien con dos victorias en otros tantos encuentros.

El conjunto extremeño, tras la clara derrota por 3-0 de la pasada jornada cedida en la cancha de Zalaeta, se ha entrenado con normalidad con el objetivo de mejorar el rendimiento en cancha y seguir avanzando en asimilar los nuevos sistemas de juego.

En cuanto al adversario, el técnico del Arroyo, Pablo Alonso, afirma que la formación cántabra ha conformado un plantel «para estar arriba en la clasificación».

Entre sus jugadoras, Alonso destaca sobre todo la aportación de la opuesta Lydia Alonso, de la punta Laila Romero y de la colocadora Ana María Badje.

«Confío que en que seamos capaces de cortar su racha de resultados y de poder obsequiar a nuestra afición con un gran partido y una victoria», concluye el preparador.

Como es habitual, se confía en el apoyo del público, como sucedió en la jornada inaugural frente al Aceites Abril Voleyourense, en la que se consiguió la victoria por un claro 3-0.