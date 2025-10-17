Bezzecchi, Moreira y Almansa dominan sus categorías a ritmo de récord en el Gran Premio de Australia

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y el español David Almansa (Honda) han dominado las prácticas oficiales de sus respectivas categorías del Gran Premio de Australia de motociclismo que se ha disputado en el circuito de Phillip Island.

Bezzecchi doblegó a todos sus rivales a ritmo de récord absoluto de la categoría con un mejor tiempo de 1:26.492, con el que rebajó el anterior récord de Jorge Martín, quien lo estableció en 2024 con 1:27.246.

Y es que los once primeros clasificados, hasta el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), que se quedó fuera de la segunda clasificación por cinco milésimas de segundo, rodaron por debajo de ese registro, lo que da una buena muestra del ritmo que se impuso en la práctica oficial.

Tras el último paso por los talleres de todos los pilotos, el doble campeón del mundo italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) era decimocuarto y estaba fuera de la segunda clasificación, pero el doble campeón del mundo consiguió hacer algunos parciales de vuelta rápida que le permitieron ascender a la séptima posición, luego superado por el español Pol Espargaró (KTM RC 16), que sustituye al lesionado Maverick Viñales.

Marco Bezzecchi todavía no había dicho su última palabra y en la última vuelta lanzada volvió a rebajar el récord al rodar en 1:26.492 que le garantizaba la primera posición, por delante de un sorprendente Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), con Fabio di Giannantonio, Fabio Quartararo, Alex Márquez, Alex Rins, Luca Marini, Pol Espargaró, 'Pecco' Bagnaia y Pedro Acosta en la segunda clasificación.

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) estableció un nuevo récord absoluto y el mejor tiempo en la práctica oficial de Moto2, en la que aventajó en ocho milésimas de segundo al australiano Senna Agius (Kalex).

Moreira marcó un mejor tiempo de 1:30.307 con el que batía a Senna Agius (1:30.315), quien anteriormente había batido el récord de 2024 que estableció el español Arón Canet (Kalex) en 1:30.816.

Para el líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), la práctica oficial no acabó bien, fue quinto, pero con caída incluida, con su rival más directo del campeonato, Diogo Moreira, con el mejor tiempo y nuevo récord.

Como ellos pasaron a la segunda clasificación Senna Agius, David Alonso, Jake Dixon, Mario Aji, Arón Canet, Tony Arbolino, Darryn Binder, Collin Veijer, Daniel Muñoz, Barry Baltus, Izan Guevara y Ayumu Sasaki.

El español David Almansa (Honda) consiguió llevárselo 'todo' en la primera jornada de entrenamientos de Moto3, pues sufrió dos caídas en la tanda libre y se llevó el mejor tiempo y nuevo récord en la práctica oficial.

Almansa, que no se produjo daños en sus dos accidentes con el asfalto mojado durante la serie libre, aunque la moto sufrió daños que exigieron a sus mecánicos trabajar con denuedo, salió a la práctica oficial, que se disputó completamente en seco, dispuesto a enmendar la situación, y lo consiguió con un nuevo récord absoluto de 1:34.726.

El ya campeón José Antonio Rueda (KTM) mejoró notablemente su situación durante la práctica oficial, para concluir en la séptima plaza, por detrás de Almansa, Adrián Fernández, Álvaro Carpe, Ángel Piqueras, Joel Kelso y Guido Pini, y por delante de Máximo Quiles, Luca Lunetta, Stefano Nepa, Jakob Roulstone, Taiyo Furusato, Joel Esteban y Ryusei Yamanaka, que fueron los que pasaron a la segunda clasificación.