Cacereño: Iván Fernández sí, Ajenjo aún duda y Carlos González, descartado

Recupera Julio Cobos a Iván Fernández para la cita que el Cacereño tiene este domingo en Lezama para enfrentarse al Bilbao Athletic, aunque aún tiene la duda de Javi Ajenjo y da prácticamente por descartado a Carlos González.

A esas dudas se suma una baja confirmada por sanción: la del central Iván Martínez, pieza clave en el eje de la zaga, que no podrá participar en este compromiso. Su ausencia obligará a Cobos a reestructurar la defensa, volviendo incluso a la defensa de cinco que tan buen resultado le dio el pasado domingo ante el Tenerife, cuando el CPC consiguió su primera portería a cero de la temporada. No quiso dar muchas pistas a este respecto el técnico del decano extremeño.

«Iván Fernández va a estar. A Ajenjo vamos a esperarlo hasta el entrenamiento de mañana [por este sábado]. Y a Carlos hay que esperarlo un poco más, seguro», es lo que sí dijo este viernes en la previa del encuentro del domingo.

Julio Cobos, en sala de prensa con el cartel de la 'Marcha Rosa'. / JJT

Unai Rementería

Otro de los nombres propios es Unai Rementería, uno de los futbolistas que más minutos sumó durante la pretemporada, pero que en las últimas cinco jornadas apenas ha disputado 41. El técnico explicó este viernes el motivo: «Hay otros jugadores que lo están haciendo muy bien y que, ahora mismo, están por delante de él. Pero es un jugador que entrena muy bien, se sacrifica muchísimo y tiene que esperar su oportunidad». Cobos destacó su actitud y profesionalidad: «Yo se lo digo siempre: ellos decidieron jugar al fútbol, un deporte de equipo, donde hay más de veinte jugadores y solo pueden jugar once. Hay que trabajar y estar preparado para cuando llegue la ocasión. Él lo está haciendo, está rindiendo bien en los entrenamientos y, cuando sale, lo aprovecha». El de este domingo es un partido especial para el centrocampista nacido en Bilbao en 1999 y que ha vestido la camiseta del filial bilbaíno.