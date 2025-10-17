El Cáceres busca recuperar el impulso en Ponferrada

Desea fervientemente el Cáceres Patrimonio de la Humanidad sacarse el pésimo sabor de boca con el que salió el pasado sábado en su partido ante la Cultural Leonesa (57-79). En este, a partir de las 19.30 horas, acude a la pista de un equipo de la misma provincia, el Ponferrada. Es pronto para hablar de ningún tipo de urgencias, pero sí que hay que recuperar las buenas sensaciones que caracterizaron la pretemporada y el estreno liguero en la pista delCastillo de Gorraiz Valle de Egüés.

El técnico del Cáceres, Jacinto Carbajal, explicó este viernes que había sido «una semana larga y de mucho trabajo», pero matizó que esto se había producido «en la línea que venimos haciendo, con mucho esfuerzo e intentando crecer en cada entrenamiento».

Nada habría variado pues por el grosero tropiezo frente al conjunto de León, en el que se focalizaron distintos problemas como la falta de rebote, el exceso de pérdidas y la nula aportación de los reservas

«Fue un cúmulo de cosas», intentó explicar Carbajal. «De inicio tuvimos varias situaciones de tiros liberados y bandejas que no metimos y eso al equipo le frustró y fuimos a remolque. Luego sí que es cierto que el nivel físico León puso el listón muy alto y a nosotros eso nos condiciona», añadió. «No fuimos capaces de estar tranquilos en el segundo cuarto y en el tecero lo intentamo, pero... Es un partido malo con muchas cosas con las que es difícil competir. Al no haces los tiros que tienes que hacer. Es una vorágine y enfrente estuvo un rival que fue muy suelto, vino a por el partido y terminó metiendo tiros con mucho mérito y te vas con una derrota más amplia que lo que igual decía el partido, pero ya está. Es pasado y lo hemos hablado. Lo que hay que intentar es que no nos pase eso otra vez», zanjó.

El rival

Ponferrada, desde luego, tampoco lo pondrá fácil. «Es un equipo muy dinámico, que recibe una canasta y están sacando muy rápido para intentar devolvértela. A poco que tienen un tiro abierto lo toman. Yo creo que van en la línea del año pasado y es un equipo, en ese sentido, exigente, porque van a un ritmo de juego muy alto. Tiran mucho de tres», analizó Carbajal. No ha habido contratiempos durante estos últimos días y dispondrá de todos exceptuando la baja ya consabida de Erikas Kalinicenko.

Después espera una semana más complicada en la que habrá menos posibilidades de trabajar sobre la pista: el miércoles hay partido de la Copa España frente al Logrobasket en La Rioja y visita del Insolac Caja 87 en liga el domingo. Carbajal eludió quejarse: «ahora estamos en Ponferrada. Tenemos la suerte de estar en Copa y de jugar ese partido, así es que sea bienvenido. Va a ser una semana dura, pero tenemos que estar preparados para ello».