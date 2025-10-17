El Mérida se aferra al Romano necesitado de puntos y confianza

El Mérida vuelve al Romano José Fouto para enfrentarse este sábado, a partir de las 16.00 horas, al Arenteiro. El equipo emeritense lo confía todo a su buen hacer en casa, pues a domicilio todavía no sabe lo que es puntuar, y lo quiere hacer ante el cuadro gallego, cuya única victoria fuera de casa fue en la tercera jornada ante el Cacereño (en el estadio Francisco de la Hera), pero sus otras dos salidas han terminado en derrota, ambas por idéntico resultado, 2-1, ante el Arenas y el Celta Fortuna.

En el cuadro emeritense son baja Miki Muñoz y Pipe. Este último no se ha recuperado del golpe que le impidió terminar el encuentro la semana pasada en Salamanca. Es duda Rui Gomes con un golpe en la rodilla. La ausencia del capitán en el lateral abre «dos alternativas, Jacobo o Gaizka Martínez», explicaba el técnico emeritense, Fran Beltrán. En el caso de que fuera el primero, el cambio es más natural, mientras que con el segundo podría cambiar el dibujo, aunque «sin variar demasiado». A nivel defensivo, podría ser una línea con tres centrales, mientras que la profundidad por la derecha la daría Javi Areso. Teniendo en cuenta el poco intervencionismo del banquillo y que no parece que ninguno de los que están siendo reservas están haciendo méritos en los minutos que disfrutan, se prevé que el resto del once titular sea el mismo.

Posibles alineaciones. / EP

Autocrítica

Jugar en casa se ha convertido en un bálsamo. Por eso «tenemos aquí que recuperar ese espíritu, salir con mucha energía y hacer que nuestros aficionados vibren», aunque Beltrán reconocía que «no somos ajenos al sentir de la gente». No en vano, lo cierto es que el equipo viene de una dolorosa derrota ante Unionistas, con lo cual «la semana ha ido sobre que nos tenemos que exigir cada vez más. Ser muy autocríticos y ser conscientes de que estamos fallando en cosas que, muchas veces, no es que rival haga más que tú, sino que hay momentos en que tú no estás haciendo bien las cosas».

Beltrán reconocía que «cuando jugamos muy bien, somos un equipo que juega muy bien al fútbol», como en las dos victorias de casa, «pero cuando no estamos siendo superiores al rival y no imponemos nuestro plan, no estamos siendo competitivos. No es casualidad que todavía no hayamos empatado». El gran déficit de su equipo es a nivel de confianza: «Mentalmente tenemos que ser muchísimo más duros para esas fases en las que no estamos mejor, competirlos bien». Defendía el preparador que las derrotas han sido más por momentos puntuales de errores graves que porque el rival haya sido muy superior a su equipo, principalmente en las acciones de Zamora y Salamanca.

El Arenteiro

Con respecto al rival, Beltrán indicaba que del Arenteiro «sabemos todas las cosas que vienen haciendo, pero también que son entrenadores muy intervencionistas, con lo cual, pueden cambiar. Ahora va de nuestra parte ver la capacidad que tenemos para neutralizar lo bueno que hacen con balón y explotar los defectos que puedan tener sin él».

En el equipo de Carballino son baja Mingo, máximo goleador del conjunto con cinco goles, además de David Ferrerio y el exemeritense Eliseo Falcón. Para Jesús Arribas su equipo «está preparado para competir con cualquiera». El técnico gallego destacó el potencial del Mérida afirmando que «tiene grandes aspiraciones, optan a todo. En casa dan un punto extra, la afición los lleva en volandas. Tenemos que estar en nuestra mejor versión para obtener rédito». Añadió que «a nivel ofensivo tienen muchas alternativas, grandes regateadores y jugadores como Martín Solar que marcan diferencias», pero subrayó que «nosotros tenemos que demostrar personalidad y hacer valer nuestra idea de juego en todo momento».