Baloncesto. Liga Femenina 2
El Miralvalle elige entre una de sus dos caras en Madrid
Las placentinas visitan al Distrito Olímpico tras su naufragio ante el Ciudad deMóstoles
La gran duda con el Hierros Díaz Extremadura Miralvalle este sábado en Madrid (18.45 horas, pabellón San Blas) es si ante el Cesur Distrito Olímpico ofrecerá la cara de su buena primera parte ante el Ciudad de Móstoles o la deficiente de la segunda mitad..
Fue ese un encuentro en el que las placentinas dieron un evidente bajón tras el descanso (19-38 de parcial) y que supuso la primera derrota de esta nueva temporada en Liga Femenina 2.
Es evidente que el equipo todavía tiene que asentarse ante las ideas que trata de imponer Adrijana Knezevic, que en declaraciones distribuidas por el club habla de que enfrente estará un rival que asegura que «juega muy bien, sobre todo en casa».
«Son muy agresivas y tienen muy buen juego interior», resumió, poniendo el acento sobre todo en lo que puede hacer su equipo. «Estamos trabajando sobre los errores que cometimos ante el Móstoles, que no debemos repetir», advirtió.
La clave, para ella, es «que crezcamos así, con menos errores en cada partido, mejorar como equipo, jugar más juntas e intentar sacar una victoria allí, aunque es un campo difícil». Según la entrenadora, el Miralvalle ha respondido positivamente estos últimos días: «trabajamos bien, con la cabeza arriba, y ojalá saquemos una victoria allí en Madrid».
Suscríbete para seguir leyendo
- El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
- Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
- Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
- Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
- El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua
- Un despido laboral de una churrería de Las 300 de Cáceres desencadena una violenta discusión que deja dos heridos
- Respuesta de Cobos a Cervera tras el Cacereño-Tenerife: 'Como futbolistas los dos jugamos en campos peores