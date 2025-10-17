El Miralvalle elige entre una de sus dos caras en Madrid

La gran duda con el Hierros Díaz Extremadura Miralvalle este sábado en Madrid (18.45 horas, pabellón San Blas) es si ante el Cesur Distrito Olímpico ofrecerá la cara de su buena primera parte ante el Ciudad de Móstoles o la deficiente de la segunda mitad..

Fue ese un encuentro en el que las placentinas dieron un evidente bajón tras el descanso (19-38 de parcial) y que supuso la primera derrota de esta nueva temporada en Liga Femenina 2.

Es evidente que el equipo todavía tiene que asentarse ante las ideas que trata de imponer Adrijana Knezevic, que en declaraciones distribuidas por el club habla de que enfrente estará un rival que asegura que «juega muy bien, sobre todo en casa».

«Son muy agresivas y tienen muy buen juego interior», resumió, poniendo el acento sobre todo en lo que puede hacer su equipo. «Estamos trabajando sobre los errores que cometimos ante el Móstoles, que no debemos repetir», advirtió.

La clave, para ella, es «que crezcamos así, con menos errores en cada partido, mejorar como equipo, jugar más juntas e intentar sacar una victoria allí, aunque es un campo difícil». Según la entrenadora, el Miralvalle ha respondido positivamente estos últimos días: «trabajamos bien, con la cabeza arriba, y ojalá saquemos una victoria allí en Madrid».