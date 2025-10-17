El Al-Qázeres se mide otra vez a un recién descendido

Recibe el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura al Celta Fexma Zorka (Multiusos Ciudad deCáceres, 18.00 horas) con la seria advertencia de lo sucedido ante el Osés Construcción Ardoi el pasado domingo (85-53 como resultado final de lo que fue la primera derrota de la temporada).

El capricho del calendario ha hecho tener que medirse a los dos equipos que acaban de descender procedentes de una competición de tan alto nivel como la Liga Femenina Endesa.

«Nos ha servido de aprendizaje. He visto al equipo con ganas de resarcirse y con ese tironcillo de orejas propio de darse cuenta de que muchas pequeñas cosas mal hechas nos llevaron a ese resultado», afirmó Jesús Sánchez, técnico del conjunto cacereño.

Sánchez explicó que en el partido «empezamos jugando muy bien, pero empezamos a no meter los tiros y nos cogieron una pequeña ventaja. Después del descanso salimos con muy buena predisposición y nos pusimos a competir, a ocho o diez puntos, pero hicimos tres o cuatro errores para matarnos. Firmamos que se había acabado y ya está».

No desconectarse

Para el entrenador, es lo que se debe corregir ahora. «Tenemos que no te puedes desconectar si no metes, sino todo lo contrario, porque estos equipos te lo castigan mucho», sentenció.

Sobre el Celta, tiene claro que «es un muy buen equipo» y que «la concentración tiene que ser máxima» para evitar «equivocarnos en cosas como las que fallamos en Ardoi».

Diana Cabrera. / Carlos Gil

En sus filas están dos jugadoras que militaban en el Al-Qázeres la temporada pasada: la pívot argentina Diana Cabrera y la base Deva Bermejo, que estuvo los meses finales cedida por el Joventut. «Son unas chicas ‘de 11’ y las recibiremos con todo el cariño del mundo. Y ojalá, como con otras compañeras que han venido antes, el conocer algo de ellas nos pueda servir para poder jugarles mejor y poder ganar», apuntó.

Se trata en su opinión de «un equipo que está arriba y que viene de levantar un partido que se les complicó [79-78 frente al Recoletas Zamora]. Tiraron de oficio y jugaron con ganas».

En cuanto a la preparación de la semana, Sánchez lamentó que hubiese varias jugadoras con pequeñas lesiones que les han impedido acudir a todas las sesiones de entrenamiento, pero en principio no habrá bajas. «Esperamos que todas estén en sus mejores prestaciones porque lo vamos a necesitar», sentenció.