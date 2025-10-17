Almendralejo
El Voleibol Almendralejo busca en Almería su primera victoria
Los de Antonio Morán juegan a partir de las 17.00 horas ante un rival que está llamado a ser directo por la permanencia
El Voleibol Almendralejo afronta este sábado un nuevo envite en el grupo C de Superliga 2, con la visita al Michelín Mintonette Almería (17.00 horas), en el que será su primer desplazamiento de la temporada. Los de Antonio Morán buscan su primer triunfo liguero, tras un comienzo marcado por la jornada de descanso inicial y una derrota el pasado fin de semana ante uno de los equipos más fuertes del grupo.
En su estreno en el pabellón Extremadura, el conjunto almendralejense cayó por 0-3 frente al Grupo Egido de Pinto, aunque con parciales muy igualados, especialmente el primer set (26-28), que resultó decisivo para el desenlace del encuentro. A pesar del marcador, el equipo mostró buen nivel competitivo y actitud.
El técnico Antonio Morán asegura que la plantilla mantiene intacta la confianza y la ambición, consciente de la importancia de este partido ante un rival que también busca su primera victoria. El conjunto almeriense ha perdido por 3-0 sus dos primeros compromisos y parte como rival directo por la permanencia.
