Antony rescata al Betis ante el Villarreal con dos goles que valen un punto

Dos goles del delantero brasileño Antony Matheus dos Santos, el último de ellos en el descuento, permitieron este sábado al Betis rescatar un punto en su visita a un Villarreal que dominaba el marcador por 2-0 a 25 minutos del final.

El empate final hizo justicia al juego desplegado por el conjunto sevillano, que se adueñó de la posesión ante un rival que sólo fue superior en la efectividad en ataque y que, pese al mal sabor por el resultado, logra salvar la tercera plaza en un duelo directo por entrar en Europa el próximo curso.

El tanto del conjunto andaluz amargó a Marcelino García Toral el partido en el que se convirtió en el entrenador con más partidos oficiales al frente del Villarreal al adelantar precisamente a Manuel Pellegrini, ahora técnico y verdiblanco que cedió ese testigo pero recuperó un punto.

El Betis arrancó mejor el partido. El conjunto de Pellegrini se instaló en el campo rival y amenazó la meta local por medio de Fornals y Cucho Hernández.

El Villarreal, incómodo, tardó en sacarse de encima el dominio del Betis, que castigó una y otra vez a su rival por la banda de Abde. Con el paso de los minutos, Parejo y Moleiro lograron por fin imponer su juego combinativo ante un Betis muy físico y el Villarreal pudo encontrar espacios para acercarse al área.

El equipo de Marcelino tuvo en las botas de Oluwaseyi su primera gran ocasión, despejada por Pau López con las piernas. La mejoría local tuvo recompensa en el último minuto del primer tiempo, cuando el canadiense Buchanan batió a Pau López con un disparo ajustado al palo desde fuera del área.

Tras el descanso, el Betis dio un paso adelante en busca del empate y el Villarreal lo aprovechó para contragolpear.

El equipo de Marcelino tuvo la opción de ampliar su ventaja tras una galopada de Buchanan, pero el canadiense pecó de generoso y eligió asistir con poca precisión a Oluwaseyi en lugar de finalizar la jugada.

La respuesta del Betis llegó a balón parado con un remate de Valentín que Arnau Tenas despejó a saque de esquina.

El conjunto bético, cada vez con mayor presencia en el área, volvió a rozar el empate con un disparo cruzado de Cucho Hernández.

Pellegrini le dio una vuelta de tuerca al partido con la entrada del centrocampista argentino Lo Celso y el partido se convirtió en un monólogo del Betis, que se adueñó por completo del balón, aunque sin profundidad.

Marcelino refrescó su ataque con la entrada de Pépé y Ayoze y su equipo se lo agradeció, a los pocos segundos, hilvanando una gran jugada de ataque que culminó Moleiro tras asistencia de Comesaña.

El gol no desarmó al Betis, que se pudo enganchar de forma inmediata al partido con un tanto de Antony, el primero en su segunda etapa en el club, anotado apenas dos minutos después con su clásico disparo de rosca desde fuera del área.

El Betis volvió a tomar el mando del juego ante un Villarreal agazapado. El equipo bético, con sus laterales convertidos en extremos, lo intentó de todas las formas posibles.

En pleno acoso bético, Antony, tras asistencia de Firpo, estuvo cerca de marcar y poco después fue Lo Celso el que reclamó un penalti en el área castellonense.

El Villarreal, cada vez con menos respuestas, se atrincheró en su área y el Betis, que nunca perdió la paciencia, acabó por encontrar el premio a su tesón con un nuevo gol de Antony que silenció La Cerámica y mantiene abierta la pelea por la tercera plaza.