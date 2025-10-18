Ser el primero en asaltar Lezama, el reto este domingo del Cacereño

El Cacereño afronta este domingo (20.30 horas) un nuevo desafío de altura en el grupo 1 de Primera Federación. El conjunto de Julio Cobos visita Lezama para medirse al Bilbao Athletic en la octava jornada del campeonato, un duelo exigente ante un filial que se ha mostrado inexpugnable en su feudo y que pondrá a prueba la solidez defensiva y la creciente confianza del cuadro verde.

Tras siete jornadas disputadas, el filial rojiblanco ocupa la décima posición con nueve puntos, mientras que el Cacereño se sitúa decimoséptimo con siete. La igualdad es máxima en la zona media-baja de la tabla, por lo que cualquier punto cobra un valor importante. Los verdes llegan con la moral reforzada tras haber sumado ante el Tenerife un meritorio empate sin goles en el Príncipe Felipe, en un encuentro en el que dieron una muestra de madurez y solidez defensiva frente a uno de los equipos más potentes del grupo.

«Tenemos otro bonito partido ante un rival difícil, muy complicado», señaló Julio Cobos en la previa. El técnico de Valdehornillos destacó el nivel del conjunto bilbaíno, un bloque «que juega muy bien al fútbol y que en su casa se está mostrando prácticamente intratable». Y no le falta razón: en Lezama, el Bilbao Athletic ha disputado tres partidos -dos victorias y un empate- y aún no ha encajado ningún gol. «Cuenta con chavales que pronto veremos en Primera División», advirtió Cobos, que espera «un partido muy exigente, pero también ilusionante».

Adaptación y equilibrio

El preparador del CPC volvió a insistir en la necesidad de adaptarse al contexto y al rival, algo que se ha convertido en uno de los sellos de identidad del equipo en este inicio liguero. «Vamos a jugar en un buen campo, y eso siempre es importante», apuntó Cobos. «Será un partido similar al del Lugo, ante un rival con jugadores muy desequilibrantes. Tienen medias puntas muy buenos en el uno contra uno y jugadores muy dinámicos en el centro del campo. Así que, más que nunca, hay que ser un equipo. Si queremos sumar puntos en casa del Athletic, hay que hacer un gran partido, ser muy solidarios y comportarnos como un verdadero equipo de fútbol».

El técnico cacereño concedió también especial relevancia al equilibrio entre la solidez atrás y la capacidad ofensiva. «Si queremos cumplir objetivos, debemos ser capaces en muchos partidos de mantener la portería a cero», recordó. «Haberlo hecho ante el Tenerife tiene mucho mérito. Ese es el camino: ser sólidos defensivamente y, al mismo tiempo, ser un equipo que pise el área contraria y pueda hacer daño».

Bajas y dudas

En cuanto a la convocatoria, Cobos deberá recomponer la zaga por la ausencia de Iván Martínez, sancionado tras su expulsión en la última jornada. Su puesto en el eje central apunta a ocuparlo Sanvi, más rodado que Javi Barrio, aunque el técnico no descarta repetir la defensa de cinco que tan buen resultado dio ante el Tenerife. «Lo vamos a estudiar hasta última hora -explicó-. A mí me gusta jugar con cuatro defensas, pero por circunstancias entendimos que debíamos hacerlo con tres centrales el otro día. Veremos qué estructura nos conviene más ahora».

A las ausencias confirmadas de Iván Martínez y del extremo Carlos González se suma la duda de Javi Ajenjo, que arrastra molestias musculares. La nota positiva la pone el regreso de Iván Fernández, que vuelve a estar disponible tras superar sus problemas físicos y podría reforzar el ataque del CPC.

El Cacereño es consciente de la dificultad del reto. El Bilbao Athletic no solo no ha encajado goles en su campo, sino que además es uno de los equipos que más ocasiones genera del grupo. Cobos lo tiene claro: «Lo primero será intentar no encajar, y después aprovechar las ocasiones que tengamos. Quizá no tengamos tantas como en otros partidos, pero las que tengamos hay que aprovecharlas».

El objetivo del Cacereño pasa por dar continuidad a la buena imagen ofrecida ante Tenerife y Lugo, sumar fuera de casa y seguir afianzando la idea de equipo que tan buenos resultados le ha dado en este inicio de campeonato. Enfrente, un Bilbao Athletic que combina juventud, talento y una notable estructura táctica bajo la dirección de Jokin Arambarri, que ha conseguido que su equipo compita con madurez pese a su corta edad media.