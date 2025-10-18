Fútbol. División de Honor de juveniles
Badajoz y La Cruz ganan en juveniles mientras que el Dioce sigue sin reaccionar
Sumó el Badajoz su segundo triunfo seguido en el grupo 5 de la División de Honor de juveniles y estrenó su casillero de victorias La Cruz Villanovense en una jornada en la que el Diocesano sigue sin reaccionar y acumula ya cinco derrotas en otros tantos partidos.
El Badajoz, que el domingo pasado superó al Burgos, se impuso este sábado al Unionistas de Salamanca gracias a un gol de Aitor Giles en los primeros compases de la segunda parte de un encuentro que controlaron bien los blanquinegros.
Ganó La Cruz por primera vez esta temporada y lo hizo por 2-1 ante el Getafe. Hervás adelantó a los serones en el minuto 70 y en el 95, con los madrileños volcados en ataque, Ginés hizo el segundo. Después marcó el Getafe, pero no había tiempo para jugar más.
El Diocesano, mientras, perdió 2-1 en su visita a Valladolid, aunque se adelantó con un gol de Iker en el minuto 30.
