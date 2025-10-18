El Cacereño Femenino desafía en Pinilla la solidez del líder

El Cacereño Femenino afronta este domingo uno de los compromisos más exigentes de la temporada. El conjunto verde recibe al Alavés (12.30 horas, campos Manuel Sánchez Delgado), actual líder de la Primera Federación Femenina y gran favorito al ascenso, en un duelo que servirá para medir el crecimiento del equipo de Ernesto Sánchez tras un inicio de curso irregular en cuanto a resultados, pero con buenas sensaciones de juego.

El cuadro vitoriano llega a Cáceres en un momento de forma sobresaliente. Se mantiene invicto tras seis jornadas, con un balance de cinco victorias y un empate -el de la primera jornada-, y con unas cifras que reflejan su solidez: catorce goles a favor y solo cuatro en contra. Además, el Alavés no ha encajado ni un solo tanto en sus tres últimos partidos, lo que demuestra su fortaleza defensiva y su eficacia ofensiva, capaz de resolver los encuentros con recursos variados y un ritmo constante de creación.

Un precedente muy feliz

Enfrente estará un Cacereño que es octavo, pero que ha mostrado competitividad y momentos de gran nivel ante rivales de la parte alta. El precedente más reciente entre ambos equipos invita al optimismo: el pasado mes de mayo, el conjunto extremeño eliminó al Alavés en las semifinales de la fase de ascenso a Liga F, en una de las jornadas más recordadas por la afición verde y que desembocó en el nacimiento de su primera peña.

Ernesto Sánchez es consciente del reto que supone enfrentarse a un rival de este calibre. «Nos enfrentamos al líder, claro favorito al ascenso, con una plantilla excepcional y un cuerpo técnico continuista. Tiene todas las papeletas para subir directo esta temporada», subraya. «Será un partido muy bonito en Pinilla, un duelo digno de valorar. Intentaremos competir al máximo para hacer un partido más cercano a lo nuestro que al de ellas y ojalá podamos hacerlas dudar», añade.

Sánchez considera que una de las claves será mantener la identidad del equipo. «Tenemos que ser sólidas en defensa y reconocibles. Si conseguimos que no se sientan cómodas, podemos tener nuestras opciones. Ellas dominan todas las facetas ofensivas, por lo que debemos estar muy ordenadas e inteligentes tácticamente».

A pesar de que los resultados no siempre han acompañado, Sánchez defiende el trabajo de su plantilla: «Podríamos tener más puntos por el rendimiento mostrado, pero la liga es justa. Estamos donde merecemos estar. Hay que seguir trabajando, mantener la fortaleza mental y creer en lo que hacemos. Si conseguimos regularidad, los resultados llegarán».

Con ese espíritu competitivo y el respaldo de su afición, el Cacereño buscará repetir la gesta de la pasada primavera y poner en aprietos a un líder que, hasta el momento, no conoce la derrota.