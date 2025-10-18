El Cáceres se desploma en un último cuarto fatídico

89 - CLÍNICA PONFERRADA: David Órrit (17), Pau Treviño (11), David Efambé (6), Rubén Salas (6), Sergio Romero (14). También jugaron: Charles Knowles (0), Rasmus Blak (5), Álex López (0), Josep Fermí Cera (6), Riley Hayes (15), Bergens (8), Sima (1) 77 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Álvaro Palazuelos (9), Wilders Leveque (24), DJ Foreman (12), Matteo Strikker (8), Albert Lafuente (8). También jugaron: Álex Mazaira (7), Patrick Lima (5), Luis García (0), Juan Santos (2), Nico Marina (2). MARCADOR POR CUARTOS: 18-23, 39-43 (descanso), 58-66 y 89-77 (final). ÁRBITROS: Alberto García Parejo y Jesús Fernández García. Eliminado el local Efambé. INCIDENCIAS: Pabellón Municipal Lydia Valentín.

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad encajó una dolorosa derrota en su visita a la pista del Clínica Ponferrada SDP por 89-77 después de haber dominado los tres primeros periodos, pero un desastroso último cuarto, con un parcial en contra de 31-11, echó al traste sus esperanzas de triunfo.

Los de Jacinto Carbajal sabían que debían ofrecer su mejor versión ante un difícil rival, sobre todo en casa, que seguramente estará, como los extremeños, en la pelea por entrar en el playoff de ascenso en la actual temporada.

El encuentro arrancó con un triple de salida del local Sergio Romero, que puso el 3-0, pero el belga Strikker, con 4 puntos consecutivos, puso por delante a los extremeños, colocando el 3-4 en el minuto 1. Los dos equipos jugaron con mucha intensidad defensiva y se llevó con tablas al meridiano del primer cuarto (10-10), gracias a una canasta del local Sima. Sin embargo, los visitantes aumentaron su presión en defensa, provocando lanzamientos incómodos de los bercianos y que le hicieron poner un parcial favorable de 0-6. El 10-16 hizo que cogiera su máxima renta del partido a los 4 minutos. El Cáceres estuvo más concentrado sobre la cancha y tomando buenas decisiones en el tiro.

Intercambio de canastas

Los de Oriol Pozo tuvieron problemas para atacar la defensa de los extremeños, aunque hicieron un pequeño parcial favorable de 5-0, que recortó su desventaja a cinco puntos (17-21, 8´). Una buena canasta de Lafuente aumentó la ventaja visitante a seis (17-23) en el minuto 9. El pívot estadounidense Hayes anotó un tiro libre, a pocos segundos del final para dejar el marcador al final del primer cuarto con 18-23.

La entrada en el segundo cuarto fue electrizante por parte de los dos equipos, que comenzaron a afinar su puntería desde el tiro exterior, sobre todo, desde la línea de 6,75. El pívot Leveque sorprendió a todos con un espectacular triple, poniendo para el Cáceres una ventaja de ocho puntos (18-26), pero la réplica llegó rápido con un triple del Ponferrada convertido por Bergens (21-26). Sin embargo, los de Jacinto Carbajal respondieron con otro triple, cuando se cumplió el primer minuto del segundo cuarto, por medio de Mazaira, que hizo mucho daño al juego interior de los blanquiazules, dejando una renta favorable de ocho (21-29, 11´) y que aumentó con una canasta del canterano Nico Marina (21-31. El Ponferrada aumentó su intensidad defensiva, provocando los errores en ataque del bloque extremeño. Un parcial de 10-0 para los locales, gracias a 5 puntos de Órrit, un triple de Sergio Romero y una canasta de Efambé, pusieron las tablas en el marcador a los 15 minutos (31-31).

Leveque, dentro de la zona, rescató a los visitantes y cuatro puntos consecutivos suyos le dieron una mínima renta de dos puntos (32-35, 16´). Sin embargo, dos tiros libres de Cera puso por delante al equipo leonés (36-35, 18´). El partido estuvo lleno de alternativas en el juego y en el marcador. El Cáceres le devolvió la moneda e hizo un parcial de 0-6, gracias a dos tiros libres de Lima, un mate espectacular de Foreman y una canasta de santos (36-41, 19´). Se entró en el último minuto con una renta de cinco para los visitantes.

Partido apretado

El Ponferrada puso el partido en un puño tras un triple de Romero (42-43), pero el bloque extremeño reaccionó a lo grande con un parcial de 0-8, con cuatro puntos de Leveque, con un mate espectacular incluido, y las canastas de Foreman y Strikker, que le puso con una ventaja a favor de ocho (42-51) en el minuto 23. Dos tiros libres de Leveque puso al Cáceres con diez de renta (45-55, 25´). Un parcial de 4-0 recortó diferencias para el equipo berciano (49-55, 26´), pero un nuevo parcial de 0-6 de los visitantes, con cuatro puntos de Palazuelos, con un triple incluido, y dos tiros libres de Leveque, que colocó el marcador favorable de 49-61 (28´). Una canasta de Strikker mantuvo su renta de doce (54-66) a 48 segundos para la conclusión del tercer cuarto, pero un último arreón de los bercianos (4-0), dejó el electrónico con 58-66.

Los cacereños, que mantuvieron una renta de 60-68 en el inicio del último cuarto, sufrieron una incomprensible falta de concentración y vieron cómo los de Oriol Pozo le dieron la vuelta al marcador con un escalofriante parcial de 27-5, que dejó prácticamente sentenciado el choque.