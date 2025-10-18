El Coria no quiere bajar la guardia

Vuelve el fútbol a La Isla y lo hace con aroma de ilusión. Después de dos jornadas consecutivas fuera de casa, el Coria regresa ante su afición con la intención de consolidarse en puestos de playoff y continuar la gran dinámica que ha mostrado en este arranque de temporada en Segunda Federación.

El conjunto celeste ha firmado un notable inicio de curso, logrando una victoria en Quintanar y un valioso empate en Majadahonda, uno de los campos más complicados del grupo. Estos resultados han impulsado al equipo de Rai López a las posiciones de privilegio, lo que ha devuelto la confianza y la ilusión a una afición que vive con pasión este nuevo proyecto.

El rival de este domingo (La Isla, 17.00 horas) será elFuenlabrada, un equipo que trae muy buenos recuerdos a los caurienses. En las dos ocasiones anteriores que los madrileños visitaron Coria, salieron derrotados. Primero, en un amistoso de pretemporada con triunfo local por 3-0 ante el equipo dirigido entonces por el exinternacional Fernando Morientes. La segunda, más especial, fue en la Copa del Rey 22-23, cuando el Coria se impuso 2-0 con goles de Alberto Bernardo y Cera, firmando la única clasificación copera de su historia para la segunda ronda, donde se midió a la Real Sociedad.

Rai podrá contar con toda la plantilla disponible, incluida la reincorporación de Mba, tras disputar con su selección un partido de clasificación mundialista. El técnico extremeño mantiene su filosofía de rotaciones y reparto de minutos, lo que hace imprevisible el once inicial.

El éxito del Coria está cimentado en su solidez defensiva: cuatro porterías a cero en seis jornadas, con ambos porteros, Loscos y Alonso, rindiendo a gran nivel. Esa fiabilidad atrás, unida al equilibrio en el juego y a la eficacia ofensiva, ha convertido al equipo en uno de los más competitivos del grupo.

Una victoria este fin de semana permitiría al Coria acercarse aún más a la zona más alta de la clasificación, con la segunda posición al alcance. La Isla se prepara para otra gran tarde de fútbol y para seguir soñando con un equipo que, jornada a jornada, demuestra que puede mirar de tú a tú a cualquiera en esta categoría.