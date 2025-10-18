El Graginsa UBA Almendralejo ya viste sus nuevas equipaciones y ropa de calle para la temporada 2025-26

El Graginsa UBA Almendralejo ya tiene las nuevas equipaciones de juego y ropa de calle para el curso 2025-2026. El Club presentó ayer por la tarde las distintas indumentarias en el pub El Jato. Todas ellas gustaron mucho a los presentes. Fue un evento dinámico en el que intervinieron el entrenador y presidente del equipo, Juan Manuel Sánchez Laja; el primer presidente del UBA, Pedro Álvarez y la concejala de Deporte, Carolina Preciado. En ese orden. También estuvo presente la edil popular María Ángeles Fernández Díaz.

La cita contó además con la presencia de casi todos los jugadores del Primera Nacional, socios del club, familiares y amigos. El color blanco es el protagonista en la camiseta principal, con líneas verticales rojas y azules, mientras que el verde predomina en el segundo uniforme. Varios jugadores del club ejercieron de modelo en la puesta de largo de las vestimentas y desfilaron entre aplausos por las instalaciones.

Así son las nuevas equipaciones del UBA. / Cedida a El Periódico Extremadura

Equipaciones ya a la venta

Cabe destacar que los ropajes ya están a la venta y que el UBA estrenará su camiseta principal esta tarde (18.00 horas) ante el Politécnica UEx SM Basket en el Pabellón Extremadura. Tanto la directiva como los jugadores sintieron que el evento tuvo una gran acogida no solomente por como se dio el acto, sino por la ilusión y las ganas que se percibía en el ambiente. Los aficionados podrán adquirir las nuevas equipaciones y ropa de calle poniéndose en contacto con la directiva.