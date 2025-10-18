Jorge Campillo aprieta y se mete en el top 10 en la India

El cacereño Jorge Campillo volvió a brillar en la tercera jornada del DP World India Championship, donde entregó una sólida tarjeta de 68 golpes que lo coloca en el top 10 con -11, a solo seis del líder, el japonés Keita Nakajima (-17). Campillo, que ya había firmado vueltas de 67 y 70, mantiene su gran consistencia en el Delhi Golf Club, destacando por su precisión en los greenes. Su actuación lo convierte en el mejor español en la clasificación y refuerza su ascenso en la Race to Dubai y el Ranking Mundial. Con opciones reales de pelear por el podio este domingo, el extremeño lidera la Armada española en un torneo que promete emociones hasta el final y donde el cacereño ha dado un paso al frente.