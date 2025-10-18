Juan Marrero: «Tengo un grupo que comprende la situación y trabaja fenomenal»

Juan Marrero volvió a mostrarse fiel a su estilo, directo, inconformista y optimista incluso en los momentos más complejos. En la rueda de prensa previa al encuentro frente al Montijo del domingo (12.00, Emilio Macarro), el técnico blanquinegro confirmó que el equipo no recuperará a ninguno de los jugadores ausentes en Navalmoral, aunque aseguró ver al grupo «motivado y con ganas de revertir la situación».

«No recuperamos a ninguno de los ausentes», explicó el entrenador, que detalló que Barba sigue con molestias pero estará disponible. Marrero reconoció que algunos futbolistas arrastran sobrecargas, pero aclaró que «no han ido a más» y confía en que el plantel responda.

En relación a los goles encajados en los primeros minutos, el preparador consideró que «es algo circunstancial». Añadió que «el equipo sale enchufado, pero nos penalizan los duelos que perdemos», y recordó que el tanto del Moralo «podría haberse evitado con más contundencia al inicio del partido».

Sobre el mercado de fichajes, Marrero fue tajante al afirmar que «de momento, nada», admitiendo que «no es fácil encontrar jugadores en este momento» porque «muchos prefieren esperar a que se abra la ventana de invierno».

El técnico rehuyó las excusas al hablar del irregular arranque liguero. Reconoció que la falta de efectivos ha condicionado al grupo, aunque insistió en que el problema principal «ha sido no sacar los números que dependían de nosotros». Aun así, defendió que «no es tarde para enderezar el rumbo» y aseguró con convicción que «hay tiempo para recuperar el terreno perdido».

Marrero también quiso mandar un mensaje al vestuario. Comentó que «tengo mucha mala leche y a veces puedo pasarme, pero tengo un grupo que comprende la situación y trabaja fenomenal». Subrayó que el equilibrio llegará «cuando seamos capaces de sacar renta a lo que generamos».

En cuanto al duelo ante el Montijo, el técnico recordó que se trata de «un campo exigente a nivel físico», aunque advirtió que el objetivo es el mismo en cualquier escenario. «Hay que ganar en todos los campos», señaló.

Por último, Marrero reafirmó que los objetivos del Badajoz siguen siendo los mismos que al inicio de temporada. Expresó que «mientras matemáticamente se pueda, lo intentaremos» y que «algunos pensarán que es difícil o imposible, pero la película aún no ha acabado».