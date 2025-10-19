El Cacereño conquista Lezama

1-ATHLETIC B: Mikel Santos, Irurita (m. 46, Vizcay), De Luis, Izaguirre, Aldri, Lete, Eder García (Beñat Garciát, min. 32), Ibón Sánchez, Buján (min. 46, Gibelalde), Huestamendia (Gift, min. 70), Ibai Sanz (min. 62, Hierro). 3-CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Crespo, Sanvi, Osama, Deco (m. 70, Rementería), Diego Guti, Raúl Sanchís (min. 75, Javi Barrio), Valdera (Iván Fernández, min. 46), Berlanga (m. 62, Joserra), Diego Gómez (min. 75, César Gómez). GOLES: 0-1-Min. 19:Emi. 0-2-Min. 34: Raúl Sanchís. 1-2-Min. 59:Ibai Sanz. 1-3-Min. 80:Iván Fernández. ÁRBITRO: Armando Ramo Andrés (Aragonés). Amarilla al local Beñat y a los visitantes Valderas y Joserra. INCIDENCIAS: Partido disputado en Lezama.Presencia de aficionados del Cacereño con miembros de la Peña Manuel Fernández Los de Arriba del Tó.

El Cacereño ya tiene su primer partido ganado fuera del Príncipe Felipe. Lo hizo en un templo de una de las mejores canteras, en Lezama. Con un trabajo excelente, los de Julio Cobos minimizaron al Athletic B y conquistaron los tres puntos de manera solvente ante un oponente que tenía en su feudo a su particular fortín. Un formidable primer tiempo y una faena de aliño en el segundo dieron tres puntazos y sacan al CPC de la zona de descenso.

Julio Cobos sorprendió en su alineación de inicio tras dejar en el banquillo al lateral izquierdo habitual, Joserra, hasta este domingo un fijo, con la inclusión de Osama. La baja de Iván Martínez no hizo que fuera titular Javi Barrio, y sí entró Valdera, hasta ahora casi inédito, ya que solamente ha jugado 65 minutos en un solo encuentro liguero. No viajó Sanchidrián, lesionado, en una baja no comunicada por el club. Sí era oficial la ausencia de Carlos González, aún no recuperado.

El filial monopolizó el balón en el inicio, con un Cacereño timorato. Diego Nieves intervino en el minuto 8 en el primer tiro local.

Se desperezó el cuadro extremeño para pisar campo contrario con cierta asiduidad.

Un centro estupendo de Osama lo remató Diego Gomez al larguero. Era el minuto 15 y el CPC gobernaba entonces el duelo con claridad. Ibaiz Sanz, el nueve local, contestó con un tiro fuera.

Un golazo a la contra

En una sensacional contra con Berlanga al mando, su centro fue rematado en un maravilloso gol con la zurda por Emi, un defensa con vocación de extremo. De hecho él empezó en esa demarcación en el fútbol. Era, además, el primer tanto que encajaba el filial bilbaino en su casa en lo que va de campeonato.

El equipo verde, muy asentado en Lezama, donde llovía, ya había logrado su objetivo: adelantarse en el marcador.

Una acción sobre Osama hizo que el Cacereño pidiera penalti a través del ‘AR’ de Primera Federación. El árbitro, el aragonés Armando Ramo Andrés, no consideró pena máxima.

El decano extremeño atacaba con peligro casi siempre desde la izquierda con un muy buen Berlana, aunque el trabajo más interesante lo hacían Deco y Diego Guti, muy bien en el centro del campo. De nuevo otra cabalgada de Berlanga llevó al 0-2. Tremendo el desarrollo y tremendo el remate de Raúl Sanchís.

El Cacereño era el dueño del partido. El Athletic B estaba groggy, en la lona. Así ocurrió hasta el final del primer acto, con 35 minutos espectaculares de los extremeños.

Segunda parte

El decano extremeño no podía confiarse. Cobos, previsor, hizo el cambio de Iván Fernández por Valdera, que tenía amarilla.

Amenazaba también el CPC en el segundo acto. El equipo estaba funcionando realmente a la perfección. Se mejoraba el fútbol visto en Lugo, pero en este caso con victoria y goles al rival.

Los jóvenes cachorros apretaban el acelerador, pero sin peligro apenas. El equipo extremeño contenía con solvencia las acometidas de los locales. Pintaba bien.

Pero Ibai Sanz hacía el 1-2 en una jugada elaborada del filial. El encuentro podía haber cambiado. Y el 9 local salía del partido, cambiado en una extraña decisión del entrenador vasco.

Se marchó Deco, agoto, después de un brutal esfuerzo, con Cobos pensando en las soluciones defensivas. Ya con Rementería, Javi Barrio y César Gómez, se trataba de aguantar el tipo de la mejor manera posible. El Cacereño volvía a tener tres centrales en el césped, como ocurrió una semana antes ante el Tenerife.

A la contra, el Cacereño mató el duelo. Fue tras una cabalgada y un centro chut de Joserra. El balón lo repelió el meta local e Iván Fernández anotó el 1-3. De ahí al final, solo un disparo al poste en el espílogo de los locales.

El Cacereño lo había conseguido. El triunfo sabe a oro. A purísimo oro.