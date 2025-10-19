El Cacereño Femenino frena al líder

0 - CACEREÑO FEMENINO: Delia Baz, Noko, Leivis, Bella, Midori (Ida, min. 76), Sara Rubio (Aya, min. 65), Victoria Arévalo (Caicedo, min. 76), Carmen Acedo, Nerea (Lezcano, min. 60), Yorladiz y Sara Carrillo (Yui, min. 76). 0 - DEPORTIVO ALAVÉS: Sofía Fuentes, Gaste, Inés Altamira, Pichi, Merche Izal, Nayadet, Almudena (Raquel Gil, min. 58), Viles (Laura Navajas, min. 66), Carmen (Elene, min. 85), Guallar (Celia, min. 46) y Paula León. ÁRBITRA: Sara Ovies García (Comité asturiano). Amonestó con tarjeta amarilla a las jugadoras locales Noko, Victoria Arévalo, Ida y Aya; y a las visitantes Merche Izal e Inés Altamira. INCIDENCIAS: Partido de la séptima jornada de la Primera Federación Femenina celebrado en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres ante unos 350 espectadores.

El Cacereño Femenino logró un meritorio empate sin goles ante el Alavés (0-0), líder invicto de la competición y máximo favorito para lograr el ascenso. El equipo de Ernesto Sánchez supo sufrir cuando tocó, que fue en un amplio tramo de la segunda mitad, pero en la primera incluso fue superior a su rival y consiguió que se jugara gran parte en campo rival. Los dos equipos tuvieron algunas opciones para llevarse el partido que requirió de una concentración máxima de principio a fin.

Las locales consiguieron hacer muchas cosas bien, como no podía ser de otra forma ante un equipo que en toda la competición había cedido solo un empate allá en la jornada inaugural. El Cacereño estuvo muy cercano a esa «versión reconocible» de la que habla siempre su entrenador. Competitivo en cada duelo individual, correoso, exprimiendo cada aliento para ponerlo al servicio del equipo e intentando aprovechar su momento para generar peligro.

En el tanteo inicial, Carmen Acedo disparó desde fuera del área, pero el balón se marchó por encima del larguero. Sacó rápido de puerta el Alavés y encontró a la morala Paula León, que dejó su impronta de futbolista que ha pasado por la máxima categoría del fútbol español. Le bastó un toque para dejar mano a mano a Carmen con la portera cacereña Delia Baz, que hizo una salida perfecta para desbaratar la ocasión más clara del partido para las vitorianas. Fue el único borrón en el soberbio encuentro que se marcó la zaga verde.

El alto ritmo inicial dio paso a un juego más de brega, en el que se luchaba por cada balón y se presionaba cuando lo perdían como si fuera el último del partido. Sara Rubio se sacó un buen disparo desde fuera del área que puso en apuros a la portera visitante Sofía Fuentes.

Intensa segunda parte

En la intensidad de los duelos se producían muchas faltas que, si bien interrumpían el ritmo, generaban situaciones a balón parado, casi todas lejanas que no llevaron peligro. Pero cada balón recuperado se celebraba para darse valor por el trabajo del grupo. A falta de espacios y sin querer asumir riesgos, los dos equipos parecieron encomendarse a la segunda parte para retomar la ofensiva.

Y así lo hicieron nada más volver de los vestuarios. Un balón que no parecía ir a ningún lado en el lateral del área, lo hizo bueno Yorladiz que se revolvió para disparar y resbaló por el larguero. En la jugada siguiente, Paula León consiguió rematar un centro que le botó un poco alto y ante el que Delia Baz volvió a hacerse enorme para rechazarlo. El balón le volvió a caer a la delantera extremeña del Alavés que remató de nuevo, pero su envío lo saco Noko antes de que cruzara la línea de gol.

Desde entonces, los vientos, el meteorológico y el futbolístico, ya soplaban en contra de los intereses del Cacereño al que le tocaba sufrir. El equipo de Andrea Esteban apretaba, y su presión causaba fallos en el inicio de las locales. Leivis se convertía en un frontón inmenso que repelía cada envío por alto de las vitorianas. Noko y Bella aparecían siempre atentas a los cortes para tapar cualquier resquicio por el que intentaban colarse las delanteras ‘babazorras’. Achicaba aguas el equipo en bloque, pero en realidad era más la sensación de peligro que las ocasiones claras. Raquel Gil aprovechaba un rebote para hacerse hueco y disparar junto al poste. Noko se empleó a fondo para impedir que Paula León rematara en situación inmejorable en el punto de penalti.

Debut de Caicedo

Ernesto Sánchez hizo una triple sustitución para cambiar la dinámica del partido que empezaba a ser peligrosa. Uno de ellos suponía el debut de la última incorporación a la plantilla, la colombiana Caicedo que había aterrizado en España apenas doce horas antes de jugar. Su presencia en el medio campo se notó en algunas recuperaciones, aunque no tuvo tiempo de mostrar sus dotes a la hora de distribuir. Pero surgió efecto y el Cacereño pudo vivir un tramo final con menos agobios. Incluso volvió a pisar área rival cuando apareció la magia de Carmen Acedo, que había estado oculta entre las labores que requería el partido. Cogió el balón pegada a la banda aun en campo propio, comenzó una serie de arrancadas y frenadas que iban dejando rivales por el camino, hasta que consiguió conectar un centro que Ida se dejó un poco atrás y no pudo cabecearlo con acierto.

En los últimos minutos los dos equipos parecieron dar el empate por bueno y prefirieron no arriesgar el punto que tenían por intentar volcarse y que el otro lo aprovechara.