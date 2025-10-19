El Coria impone su ley en La Isla y ya es tercero

2 - CORIA: Alonso, Benji, Álvaro Domínguez, Iñaki León, Jacobo, Bautista, Sergio Gómez, Dawda (José Antonio, min. 84), Chavales (Jaraíz, min. 74), Adri Pérez (Tapia, min. 74) y Mercadal (Mba, min. 52). 0 - FUENLABRADA: Cortés, Montes, Pedraza (Ramírez, min. 84), Del Valle, Cano, Sarmiento, Edu Llorente, Pol Bassa, Pescador (Jaime, min. 56), Isma (Santisteban, min. 56) y Nates (Carlos Ramos, min. 56). GOLES: 1-0: minuto 34, Adri Pérez. 2-0: min. 90+1, Mba. ÁRBITRO: Alberto Sánchez (Castilla y León). Mostró tarjetas amarillas al delegado de equipo local y a los visitantes Del Valle, Montes y a un integrante del cuerpo técnico. INCIDENCIAS: Séptima jornada del campeonato nacional de liga de Segunda Federación. 900 espectadores en La Isla.

Sigue el idilio del Coria con el campeonato liguero cuando se trata de jugar como local, donde hasta el momento no sabe lo que es dejarse escapar ni un punto y continúa sin encajar gol alguno La Isla. Esta victoria ante Fuenlabrada (2-0) le aúpa hasta la tercera posición de la clasificación.

Venía el Fuenlabrada con la lección bien aprendida y Roberto Ortiz, técnico visitante, hacía una propuesta para su equipo donde juntaba mucho la línea media con la defensa, que por momentos se convertían hasta en siete defensores en línea con tres jugadores por delante para no dejar correr a rápidos a los futbolistas celestes.

Con este sistema, los hombres de Rai leían muy bien el partido y no les quedaba otro que mover el balón de una banda a la otra teniendo paciencia para buscar huecos entre la nutrida defensa visitante.

El primer aviso celeste salía de las botas de Sergio Gómez, que disparaba directamente una falta desde el lado derecho del ataque y obligaba a a despejar con los puños al meta Cortés.

No pasaban muchas cosas en el partido hasta que en el minuto 34 el lateral Benji ponía un centro medido que Adri Pérez mandaba al fondo de las mallas con un certero cabezazo.

Parecía que con el gol local los madrileños abrirían líneas para intentar empatar, pero nada más lejos de la realidad. El Fuenlabrada seguía atrás esperando su oportunidad. Así se llegaría al descanso con la sensación de que el Coria estaba siendo mejor que su rival.

'Revulsivo' Mba

En segunda parte todo cambiaría con la entrada de Mba, que se ha convertido en el ídolo de la afición celeste a base de trabajo, tesón y velocidad en cada una de sus acciones. Y en esta cita incluso se permitió marcar.

Las mejores ocasiones del Coria llegaría en dos minutos, cuando Bautista disparaba desde la frontal y obligaba a lucirse a Cortés, portero fuenlabreño.

Un minuto después era Dawda el que se iba de su par en un palmo de terreno junto a la línea de fondo y su disparo se volvió a topar con Cortés. En esos minutos, como si de una partida de ajedrez se tratara, los entrenadores de ambos equipos movían fichas en forma de cambios, unos para mantener el resultado positivo y el otro para tratar de nivelar la balanza.

Bautista y Mba celebran el gol del segundo. / EP

La ocasión más clara para el Fuenla llegaba en el minuto 76, cuando Edu Llorente disparaba desde dentro del área pero Iñaki León se interponía entre el atacante y su portería.

En el minuto 79 Mba seguía con su insistencia y luchaba un balón imposible entre los dos centrales y conseguía hacerse con el esférico para que, nuevamente, se luciera el portero.

Y cuando el reloj marcaba un minuto por encima del reglamentario, llegaba el segundo gol del Coria. Contraataque de libro que protagonizaban José Antonio con Jaraíz, que cedía a Mba, que se plantaba solo para batir al portero en un semifallo. Las gradas se venían abajo con el gol de Mba, que se ha convertido en uno de los jugadores con más carisma del equipo.

Tras esta victoria, los celestes visitan el sábado que viene a un Sanse que perdía estrepitosamente ante Getafe B y el Coria se quiere aprovechar de esta mala racha de los del Nuevo Matapiñonera.