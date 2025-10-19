Fútbol
Drenthe, ingresado por un derrame cerebral
El exjugador del Real Madrid, de 38 años, sufrió el viernes el percance y su familia pide "tranquilidad y privacidad"
Redacción
Royston Drenthe, exjugador de equipos como Feyenoord, Real Madrid, Hércules o Racing Murcia, se encuentra ingresado tras sufrir el viernes un derrame cerebral, según informó en las redes sociales el grupo de exprofesionales del FC de Rebellen, del que forma parte el neerlandés.
Según el comunicado del colectivo, su familia "pide tranquilidad y privacidad durante este periodo para que puedan brindarle el apoyo que necesita para su recuperación" y añade que "está bien atendido y en buenas manos".
El Europeo de 2007
Drenthe, de 38 años, tuvo una irrupción estelar en el Feyenoord y su gran actuación en el Europeo juvenil de 2007, en el que logró el título, le permitió llegar al Real Madrid, en el que no pudo triunfar.
Tras su paso por el club blanco llevó a cabo una carrera sin éxito en el Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas, Sparta Rotterdam, Kozakken y Racing Murcia.
- Triste final para Pedro, el vecino de Mérida con obesidad mórbida que no podía salir de casa
- ¿Vuelve la Lluvia a Extremadura? Esta es la previsión del tiempo que cambia el fin de semana
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
- De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte
- El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
- Un tesoro patrimonial de la parte antigua de Cáceres reabre al público tres años después: 'Gratis, por ahora
- Vecinos de la Ciudad Monumental de Cáceres ante la falta de aparcamiento: 'He llegado a estar 45 minutos para encontrar sitio