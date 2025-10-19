El Extremadura Arroyo desaprovecha un 2-0 y pierde 2-3 ante el Torrelavega

El Extremadura Arroyo desaprovechó este sábado una gran oportunidad de batir a uno de los favoritos de la competición, el CV Torrelavega, y tras mandar en el marcador por 2-0 y 17-10 en el tercer set, terminó perdiendo por 2-3 ante un equipo que encontró en su punta Lydia Alonso a una jugadora brillante en ataque, que casi nunca pudo ser frenada.

Alonso dio un recital ofensivo con ataques principalmente por zona '2' y zagueros ('1'), que permitieron a su conjunto primero remontar y después apuntarse el encuentro.

Hasta el momento decisivo del tercer set, la escuadra arroyana ejecutó un voleibol de mucho nivel, con un acierto notable en recepción y en defensa en segunda línea, y una gran consistencia en ataque, que posibilitó que tras dos grandes juegos, se pusiera por delante en el electrónico (25-22 y 25-23).

Este nivel de rendimiento tenía especial importancia al tener en cuenta que la formación norteña venía de lograr dos victorias consecutivas.

Pero lejos de amilanarse, el equipo extremeño continuó con su providencial voley total, que le llevó a ponerse por delante en el marcador en la tercera manga por siete puntos de diferencia (17-10).

A partir de ese momento el Extremadura Arroyo sufrió una catarsis, y el conjunto cántabro, con un parcial de 0-9 (17-19), no solo le dio la vuelta al electrónico, sino que posibilitó que las dudas aparecieran en el cuadro local y que este experimentase un giro copernicano en su rendimiento que le llevó a perder ese set (24-26) y los dos siguientes (18-25 y 8-15).

La próxima jornada, el Extremadura Arroyo rendirá visita a la cancha del RGC Covadonga.