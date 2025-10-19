El Extremadura queda atrapado en Lebrija

Ficha: Antoniano 1-0 Extremadura ANTONIANO: Matías;Javi Durán, Revuelta, José Mari (Nacho Cordero, m.60), Pana (Diego, m.60), Adri Peral, Alex Fernández (Carrascal, m.70), Lolo Garrido (Pedraza, .84), Antonio, Raúl Rojas (Serrano, m.84), Otero. EXTREMADURA: Robador; Samu Hurtado, Cano, Pardo (Dieguito, m.46), Cordero, Barace, Núñez (Carlos Fernández, m.70), Marco Manchón, Dieguito, Maikel (Robe Moreno, m.62), Frodo. GOLES: 1-0 Alex Fernández, m.40. ÁRBITRO: Felipe Román (Castilla -La Mancha). Amonestó con amarilla a los locales Pana y Adri Peral;y a los visitantes Samu Hurtado y Robe Moreno. INCIDENCIAS: Municipal de Lebrija. 1.200 espectadores, 200 de Almendralejo.

Fin de la racha. El Extremadura salió de Lebrija con rasguños de una derrota que rompe la imbatibilidad de los azulgranas en este grupo cuarto de Segunda Federación a la séptima jornada. Un error capital en la salida de balón lo penalizó el conjunto del Antoniano para llevarse tres puntos en un campo donde será difícil ganar para cualquiera. El mal estado del césped artificial y una grada que pone a mil revoluciones el partido hicieron el resto para que el Extremadura no se sintiera cómodo en ninguna fase del partido. Atrapado por las circunstancias y por sus propios errores.

Cambió el dibujo Cisqui atisbando un partido diferente a todo lo anterior. Mucho balón colgado, juego aéreo y segundas jugadas. Tres centrales, dos carrileros, tres creadores y una doble punta con Frodo y Maikel que prometía jugarse bazas a remates, pero ninguno de los dos tuvo su mejor envite en Lebrija.

Perdió el Extremadura su primer encuentro en unas circunstancias no previstas. Y eso que, durante los primeros cuarenta minutos, mantuvo bajo control todo el juego. Atrás, sólido con Cano y Pardo de mariscales achicando balones. Arriba buscando algún orificio que el Antoniano dejara en defensa.

La primera del partido la tuvo Maikel, pero al delantero manchego le faltó la velocidad punta necesaria para tener un mano a mano claro con el portero.

Poco después fue Samu Hurtado el que tuvo su oportunidad, de improvisado extremo izquierdo. El almendralejense se sacó un disparo de la chistera que obligó a Matías Árbol a realizar una gran parada.

Pasada la media hora lo intentó Usama, desde larga distancia, pero su disparo centrado lo blocó bien el guardameta local.

Todo parecía bajo control y el Extremadura manoseando el partido cuando el Antoniano le cazó. Fue en un error de Miguel Núñez, que se durmió en la salida de balón y le sobró un segundo capital para el partido. El Antoniano robó y en el dos para dos, Alex Fernández se sacó un latigazo ajustado al palo ante el que nada pudo hacer David Robador.

El gol cambió todos los guiones del encuentro. El Extremadura empezó a jugar muy acelerado, mientras el Antoniano, todo lo contrario: pausado, sin prisas y con reiteradas pérdidas de tiempo.

En la segunda mitad, Cisqui metió a Dieguito para desatascar el partido, pero el solanero no tuvo fortuna con los disparos desde larga distancia. Carlos Fernández, jugador juvenil, también tuvo minutos y suya fue una jugada maradoniana que a punto estuvo de encontrar el remate de Frodo en el punto de penalti.

Lo peor de la segunda mitad, a diferencia de remontadas anteriores del Extremadura, es que el equipo de Cisqui no supo encontrar el embudo perfecto para generar oportunidades claras. Se atascó continuamente en tres cuartos de campo y, literalmente, quedó atrapado en un campo que no da pie ni a fútbol ni a oportunidades a balón jugado.

Una derrota que rompe la imbatibilidad del equipo de Cisqui y que le hace reflexionar tras tres encuentros sin ganar. El sábado, ante el Xerez Deportiva, turno para la redención.