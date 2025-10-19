Jacinto Carbajal: "El partido se nos hizo muy largo"

Jacinto Carbajal, entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, analizó con pesar la derrota de su equipo en la cancha de Clínica Ponferrada (89-77). "Fue un partido muy duro, que se nos hizo muy largo. Llevábamos bien el ritmo hasta el descanso e incluso íbamos ganando por 10-12 puntos en el tercer cuarto", explicó.

Sin embargo, el técnico reconoció que en el último periodo su equipo "se cayó" físicamente ante la mayor dureza de Ponferrada. "Ellos endurecieron mucho el partido y nosotros no fuimos capaces de anotar ni de parar su juego en transición, que se volvió muy vertical", lamentó.

Carbajal también se refirió a la jugada en la que Pau Treviño resultó con un corte en la cara: "en una acción de rebote, los dos equipos estaban apretando mucho. Wildens Leveque ya se había llevado un golpe en la ceja la semana pasada, y esta vez le ha tocado a él. Espero que no tenga mayor trascendencia y pueda estar bien pronto".

A pesar de la derrota, destacó el buen trabajo de su equipo hasta el tercer cuarto. "Creo que hemos aguantado bien el ritmo, pero en el último periodo no hemos sido capaces de igualar ese nivel físico de Ponferrada. Es algo que tendremos que mejorar de cara a los próximos partidos", concluyó.