Jorge Campillo acaba undécimo en el DP World India, el mejor español

El cacereño cerró con una tarjeta de 68 golpes

El triunfo fue para el inglés Tommy Fleetwood

Jorge Campillo

Jorge Campillo / DP World Tour

Cáceres

Jorge Campillo volvió a demostrar su solidez y regularidad en el circuito europeo con una destacada actuación en el DP World India Championship, donde finalizó undécimo con un total de 273 golpes (-15), convirtiéndose en el mejor español del torneo. Campillo arrancó con fuerza en la primera jornada, situándose en la cuarta posición gracias a un juego preciso desde el tee y una gran consistencia en los greenes del Delhi Golf Club. Sin embargo, con el paso de los días no logró mantener el ritmo de los líderes, aunque cerró su participación con una ronda final de 68 golpes, firmando cinco birdies y un único bogey.

El cacereño suma así un nuevo resultado dentro del Top 15 en una temporada marcada por la regularidad y su capacidad de competir entre los mejores del continente. Campillo, que ya cuenta con tres victorias en el circuito, sigue demostrando que su juego maduro y metódico puede medirse con las grandes figuras internacionales. En India, su rendimiento volvió a situarle como referente del golf español, consolidando su presencia en la élite europea y reforzando su posición en la clasificación del circuito.

El triunfo fue para el inglés Tommy Fleetwood después de firmar una tarjeta total de 266 golpes (-22). El británico, quinto en el ránking mundial, que ya se había colocado como líder jornadas atrás, sumó otra gran actuación ayer con 7 golpes bajo par, y registró un nuevo triunfo en 2025, después de ganar el pasado mes de agosto en Atlanta.

