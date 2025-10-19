Voleibol. Primera División
El Licenciados sufre su primera derrota de la temporada
El equipo cacereño continúa líder, pese a ser superado en su viaje a Burgos (3-1)
El CP Licenciados Reunidos sufrió este fin de semana su primera derrota de la temporada en Primera División Femenina tras haber encadenado tres victorias consecutivas en sendos partidos en el comienzo de la competición. El conjunto cacereño cayó por 3-1 en su visita a Burgos, en un encuentro clave ante un rival directo por la permanencia.
El partido comenzó de manera inmejorable para las cacereñas, que se adelantaron con un contundente 25-15 en el primer set, mostrando un juego sólido y efectivo en todas las facetas. Sin embargo, a partir del segundo parcial el rendimiento del equipo cayó en picado. Las colegialas se mostraron planas en su juego, con numerosos errores no forzados y una evidente falta de contundencia en la red.
Los números
El conjunto burgalés, por su parte, fue creciendo con el paso de los minutos, aprovechando las imprecisiones visitantes para voltear el marcador y hacerse con los tres siguientes sets (25-20, 25-23 y 25-21).
Pese al tropiezo, el equipo cacereño continúa como líder de la clasificación, aunque afronta una jornada de descanso la próxima semana, lo que podría hacerle perder esa posición en función de los resultados del resto de equipos de la Primera.
Desde el club extremeño, único en la tercera categoría del voleibol femenino nacional, manifestaron tras el encuentro, restando dramatismo a este traspié en el segundo desplazamiento de la temporada del debut: «Aunque estamos decepcionados con el resultado, creemos que esto nos hará aprender y seguir creciendo en la categoría», han dicho desde el equipo colegial.
Tras la jornada de descanso del próximo fin de semana, su próximo partido será en casa frente al Voley Playa Madrid el sábado 1 de noviembre .
- Triste final para Pedro, el vecino de Mérida con obesidad mórbida que no podía salir de casa
- ¿Vuelve la Lluvia a Extremadura? Esta es la previsión del tiempo que cambia el fin de semana
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
- De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte
- El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
- Un tesoro patrimonial de la parte antigua de Cáceres reabre al público tres años después: 'Gratis, por ahora
- Vecinos de la Ciudad Monumental de Cáceres ante la falta de aparcamiento: 'He llegado a estar 45 minutos para encontrar sitio