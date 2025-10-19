El Licenciados sufre su primera derrota de la temporada

El CP Licenciados Reunidos sufrió este fin de semana su primera derrota de la temporada en Primera División Femenina tras haber encadenado tres victorias consecutivas en sendos partidos en el comienzo de la competición. El conjunto cacereño cayó por 3-1 en su visita a Burgos, en un encuentro clave ante un rival directo por la permanencia.

El partido comenzó de manera inmejorable para las cacereñas, que se adelantaron con un contundente 25-15 en el primer set, mostrando un juego sólido y efectivo en todas las facetas. Sin embargo, a partir del segundo parcial el rendimiento del equipo cayó en picado. Las colegialas se mostraron planas en su juego, con numerosos errores no forzados y una evidente falta de contundencia en la red.

Los números

El conjunto burgalés, por su parte, fue creciendo con el paso de los minutos, aprovechando las imprecisiones visitantes para voltear el marcador y hacerse con los tres siguientes sets (25-20, 25-23 y 25-21).

Pese al tropiezo, el equipo cacereño continúa como líder de la clasificación, aunque afronta una jornada de descanso la próxima semana, lo que podría hacerle perder esa posición en función de los resultados del resto de equipos de la Primera.

Desde el club extremeño, único en la tercera categoría del voleibol femenino nacional, manifestaron tras el encuentro, restando dramatismo a este traspié en el segundo desplazamiento de la temporada del debut: «Aunque estamos decepcionados con el resultado, creemos que esto nos hará aprender y seguir creciendo en la categoría», han dicho desde el equipo colegial.

Tras la jornada de descanso del próximo fin de semana, su próximo partido será en casa frente al Voley Playa Madrid el sábado 1 de noviembre .