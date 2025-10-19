Malpartida de Cáceres no se cansa de vibrar con las motos

El último baile de la temporada en el Campeonato de España de motocross no defraudó a nadie en Malpartida de Cáceres, un evento muy especial que coincidió con el el 50º aniversario del trazado y el 25º aniversario del organizado, el MC Las Arenas. El reconocimiento fue un lleno absoluto con miles de entradas vendidas.

Por si fuera poco, hubo una alegría extremeña con la consecución del título de MX125 por parte del miajadeño Samuel Tapia. Pablo Lara se jugaba la victoria con él, pero un adelantamiento duro por parte de Tapia dejó fuera de combate a su compañero, facilitándole la conquista del campeonato. Jordi Alba ganó la manga, seguido de Tapia y Riba.

Butrón festeja el título de MX1 con sus colaboradores. / RFME

Butrón, invencible

Implacable. Demoledor. Así se mostró José Antonio Butrón este fin de semana. Solo le valía ganar el mano a mano con Ander Valentín para proclamarse campeón… y así fue. Victoria sólida en ambas mangas que le otorga un merecidísimo título de campeón de España de Motocross Élite-MX1.

Con este nuevo logro, el de Chiclana suma ya 17 campeonatos de España, una cifra histórica. Valentín terminó segundo tanto en la carrera como en el campeonato, tras una temporada durísima donde ha sido líder hasta la última manga. Gerard Congost se llevó el Holeshot REDD Michelin y completó el podio en tercera posición tanto en la prueba como en la general. Hay que destacar que esta ha sido la última carrera de Simeó Ubach como piloto profesional y la participación de Iván Cervantes, que logró acabar duodécimo.

Espectacular salida de una de las mangas. / RFME

En la categoría de Élite MX2, Adrià Monné llegaba con 14 puntos de ventaja sobre Oriol Oliver, a quien solo le valía ganar para hacerse con el título. Pero la carrera no comenzó fácil para ninguno. Salvi Pérez se adjudicó el Holeshot REDD Michelin, seguido de un inspirado Elías Escandell, que se puso en cabeza tras las primeras curvas.

Oliver se situó a su rueda, mientras Monné remontaba desde atrás hasta alcanzar una séptima posición que le garantizaba el campeonato. Pasado el ecuador de carrera, Oliver se colocó líder y cruzó la meta como vencedor del fin de semana, aunque subcampeón de España. El podio lo completaron Escandell y López Carreras. Con su quinta posición, Monné se proclamó campeón de España de Élite-MX2.

Además, con esta doble victoria, el Team TRT se llevó el premio REDD Challenge NGK en esta prueba y se proclamó ganador fina en la clasificación por equipos.

Jana Sánchez, a la izquierda, volvió a dominar en Féminas. / RFME

Mientras, en Féminas, Jana Sánchez no tuvo rival, dominando con autoridad. Carmen Gómez y Natalia Rosado completaron los puestos de honor.

Doble Best Whip AMV

Como en Alhama de Murcia no pudo disputarse el Best Whip AMV debido al estado del terreno, en Malpartida hubo doble ganador. Gracias a los cientos de votos en redes sociales, los vencedores fueron David Pociello y Manuel Carreras. Ponciello dedicó su triunfo a su gran amigo Pau Alsina, fallecido en unos entrenamientos de JuniorGP. De hecho, corrió con su moto, en un gesto tan simbólico como conmovedor.