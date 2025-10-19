Petra y Rafa Carrasco, dos hermanos en la carretera

La piloto Petra Carrasco, originaria de Zafra, junto a su hermano y copiloto Rafa Carrasco puso broche de oro al Campeonato de España de Rallyes de Tierra (Cert Rallycar) 2025. La dupla familiar conquistó el tercer puesto absoluto en la categoría N3. En su primera temporada al volante de un Peugeot 208 1.2 Pure Tech, gestionado por el equipo Motor Club Guareña, los Carrasco demostraron su progresión desde el arranque en el Rallye Tierra de Cáceres en marzo. A lo largo de las seis pruebas del calendario la piloto extremeña acumuló varios podios parciales. Su regularidad les permitió escalar hasta el tercer puesto nacional.

Complicidad decisiva

Destacó los momentos de «magia y tensión a tope» en los tramos más complicados con su hermano. «Cada indicación de Rafa ha sido clave. No hay celebración sin el esfuerzo del equipo de asistencia, que ha estado incansable en cada paso. Entrar en este mundo con mi hermano ha sido un placer», relata la piloto.

El tercer puesto en N3 es también un tributo al equipo de asistencia de Selección Cars. «Es un mérito increíble de todos. Han colaborado para que cada carrera fuera un paso hacia la perfección, con una familia que incluye a mi hermano y a todos los que forman parte de esta aventura», enfatiza Carrasco.