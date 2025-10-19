El Al-Qázeres, satisfecho pese a caer frente al Celta

Jesús Sánchez, entrenador del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, indicó que el 58-67 de este sábado ante el Celta en casa había sido «un marcador duro», especificando que en otras estadísticas «hemos lanzado más que ellas, hemos reboteado más que ellas y hemos perdido muy poquitos balones. Sin embargo, hemos tenido muchos errores en el momento en el que volvíamos a meternos en el partido».

Pese a ello, se mostró contento con el trabajo realizado por su equipo: «creo que hemos hecho muchas cosas bien en la primera parte y en el último cuarto, pero para ganar a estos equipos hay que tener un poquito más de acierto. Dentro de la derrota, estoy satisfecho por el trabajo».

Sánchez reconoció que les faltó un poco de suerte para poder ganar: «hemos tenido dos o tres jugadas que creo que cambiaban el partido. Ellas son el equipo que son, han dado un par de golpes de veteranas. Nos vamos a ir fastidiados para casa por eso. Quizás está solo el tercer cuarto como algo a evitar, pero sabíamos que ellas, por su calidad las jugadoras que tienen, en algún momento iban a hacer eso».

Además, se mostró optimista de cara al futuro tras llegar a la cuarta jornada con un balance de 2-2: «ahora mismo estamos en un punto donde queríamos estar. Ganamos los dos primeros partidos contra buenos equipos y estos dos últimos, que eran los dos descendidos, teníamos la ilusión de haber podido rascar uno, sobre todo este de casa. Pero no se ha dado. Ahora viene uno de los viajes difíciles del año, que es ir a Tenerife. Debemos seguir trabajando, porque jugando así en casa se nos escaparán pocos».