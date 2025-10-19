Baloncesto. Tercera FEB
El San Antonio supera al Peñarroya y sigue invicto como líder del grupo D-B de Tercera FEB
Gana BCB y caen Sagrado, Bosco Mérida, Moraleja y CBA Spain
J. O.
Cáceres
Con la clara victoria del San Antonio Cáceres ante el Peñarroya (97-79) concluyó la jornada de los equipos extremeños en el subgrupo D-B de la Tercera FEB. Los colegiales se mantienen así invictos, ostentando el primer puesto igualados con el Huelva Comercio. Gran actuación de Dani Lara (15 puntos, 12 asistencias y 7 robos) dentro de un buen tono general.
Precisamente el Huelva acabó el sábado con la imbatibilidad del Bosco Mérida (102-96). También fueron derrotados CBASpain (81-64 en San Fernando), Hache Publicidad Moraleja (52-66 por el Aljaraque) y Lithium Iberia Sagrado (82-81 en Coria del Río). Sube enteros en la tabla el Vítaly La Mar BCBadajoz, que vapuleó al Dos Hermanas (78-51).
