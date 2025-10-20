Álvaro García, otro acierto del Mérida

Los máximos goleadores de la temporada pasada en el Mérida fueron Liberto Beltrán y Javi Eslava, con trece goles cada uno. El primero era un jugador que llegaba a la capital extremeña para relanzar su carrera, pues ya sabía lo que era jugar en Segunda División, donde está ahora en las filas del Huesca. El otro era un delantero centro que llegaba de hacer una buena campaña en Segunda Federación, consiguiendo nueve goles con la camiseta del Europa, pero que no sabía lo que era jugar en Primera Federación.

Al final de la campaña, el Mérida los intentó retener, pero uno se fue al Huesca y el otro al Zamora. Esto obligó al Mérida a buscar a quienes hicieran olvidar a estos dos. En el caso del delantero centro, tenían que volver a buscar a un perfil similar al de Eslava: alto, que se pelee con los centrales, pues el plan era volver a jugar con un único punta, con capacidad para jugar de espaldas y que de salida al equipo y, sobre todo, porque es lo que se le pide a un delantero, con capacidad goleadora. La apuesta volvió a ser un delantero espigado de Segunda Federación y el olfato de la dirección deportiva de nuevo funcionó, pues Álvaro García está siendo, además del máximo goleador del equipo y segundo del grupo con seis goles, el mejor del Mérida y la mejor noticia de este abrupto arranque liguero para los de Fran Beltrán.

Después de haber conseguido los tres goles de la victoria del sábado ante el Arenteiro, el técnico emeritense indicaba sobre su futbolista que «Álvaro es igual un lunes en un entrenamiento de recuperación que en el día del partido, no es casualidad el rendimiento ni los goles. Desde el cuerpo técnico hemos hecho una apuesta por él y nos está respondiendo, nunca hemos valorado jugar con otro delantero y eso que Juan Artola nos aporta mucho y, seguramente, está más cerca en algún partido jugar los dos juntos a que Artola sustituya a Álvaro. Tienen una relación espectacular, se van exigiendo el uno al otro». Por eso concluía que «creo que esa es una de las posiciones que tenemos bien cubiertas», pues a esa pareja hay que sumarle a Rodrigo Pereira.

Centrándose en el propio García, reconocía que «ha crecido mucho desde que llegó, en el juego de espaldas, aguantándola, protegiendo, descargando, aunque todavía comete errores en los partidos. Todavía le cuesta percibir cuándo tiene al central encima por eso tenemos que centrarnos en mejorar y no pensar en este hat-trick, que lo disfrute hoy, y mañana venga con ganas de trabajar para hacer lo mismo contra la Ponfe».

De cara a la próxima jornada, «hemos de ser conscientes que no estamos haciendo las cosas bien y eso no lo cambia una victoria, cambia lo que hagamos una vez que hemos ganado el partido. Tenemos otro encuentro en seis días y tenemos que salir mucho mejor de lo que salimos después de la victoria ante el Arenas y ante el Barakaldo».

Subir la exigencia

El técnico explicaba que él está siendo «muy autocrítico, pero ese nivel de exigencia se lo debemos transmitir a todo el mundo». Insistía en reconocer que «hemos ganado sin hacer un gran partido, pero cuando vienes de una racha que no es buena, lo normal es esto y no lo que pasó contra el Arenas, lo normal es salir a través del propio resultado y sufrir mucho cuando consigues el primero».

Las imágenes del partido entre Mérida y Arenteiro /

Teniendo en cuenta la buena racha del equipo en casa y que el encuentro de este viernes (19.00 horas) ante la Ponferradina vuelve a ser en el Romano José Fouto, se presenta una buena oportunidad para enlazar dos victorias consecutivas por primera vez en la temporada. A nivel clasificatorio, las prisas todavía no han llegado, pues la igualdad reinante en el arranque de la competición da lugar a que el propio Mérida, situado en la antepenúltima posición,, pueda dormir el viernes en puestos de promoción de ascenso si gana al equipo de El Bierzo. En este sentido, las preocupaciones aparecen por las sensaciones del juego y de desconfianza que transmite el equipo, tal y como reconoce su propio entrenador.