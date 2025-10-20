Cisqui, entrenador del Extremadura: "Las derrotas hay que asumirlas y seguir adelante"

El Extremadura sigue colíder en el grupo cuarto de Segunda Federación, pero ya sabe lo que es perder en la categoría. La derrota en Lebrija ante el Atlético Antoniano ha sido un golpe al externón de un equipo que venía sintiéndose superior en el juego a sus rivales, pero que en tierras sevillas olvidó que los contextos también juegan mucho en el fútbol.

«En esta categoría, cualquier equipo te puede ganar. Es una liga muy competitiva y hay que levantarse rápido. Hemos perdido un partido, pero seguimos fuertes y con una identidad clara: un equipo valiente, ambicioso y que propone siempre para ganar», decía Francisco Javier Diosdado ‘Cisqui’, entrenador de los azulgranas, nada más acabar el partido.

Le toca digerir al Extremadura una derrota con distintas lecturas. No fue superior el Antoniano, pero tampoco dejó que el Extremadura reaccionara como en ocasiones anteriores. El equipo cambió de dibujo en varias ocasiones durante el partido y no encontró la fórmula de crear las oportunidades de gol necesarias para salvar puntos.

A todo ello se le suman las bajas. Hasta seis jugadores faltaron en Lebrija. Algunos de ellos de importancia capital como Zarfino o Callejón, quienes se esperan que sí puedan jugar el sábado, a las 18.00 horas, ante el Xerez Deportivo en el Francisco de la Hera.

El Extremadura acumula tres encuentros sin ganar y un balance de dos puntos de nueve posibles en los últimos tres partidos. «Las derrotas hay que asumirlas, levantar la cabeza y seguir trabajando porque esto es muy largo», comenta el técnico de Almendralejo.

El entrenador quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a los más de 200 aficionados azulgranas desplazados hasta Lebrija: «Se me puso la carne de gallina al bajar del autobús y ver a tanta gente de Almendralejo y alrededores. Han hecho muchos kilómetros para apoyarnos, y aunque no pudimos darles una alegría, su apoyo es impagable».