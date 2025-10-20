Cobos celebra que el Cacereño gane, "la mejor medicina" contra las dudas

«Lo llevaba mereciendo el equipo. Ya había hecho méritos en algún que otro partido fuera de casa para habernos podido llevar una victoria. Ha sido quizás el más completo. Hemos salido muy bien al terreno de juego y nos hemos sentido cómodos con el balón, sabiendo cómo le podíamos hacer daño». Julio Cobos, entrenador del Cacereño, hacía esta particular lectura del triunfo del pasado domingo en Lezama ante el Athletic B (1-3), primero del decano extremeño fuera de casa en su debut en Primera Federación.

«Hemos tenido ese acierto que siempre hace falta de cara a gol y creo que en defensa también. En nuestra área el equipo se ha mostrado fuerte y contundente», incidió el técnico, para quien sumar puntos «es la mejor medicina» contra las dudas, valoró el entrenador verde.

Cobos entró en la dificultad del duelo. «Estos chavales juegan muy bien al fútbol, tiran muchísimas paredes, te obligan a tener que correr mucho detrás de ellos», afirmó, para después desgranar: «Hemos sabido jugar. Habíamos hablado en el descanso de seguir en el mismo ritmo. Es difícil porque el esfuerzo que se había hecho el primer tiempo era muy grande”.

Los cambios

Además, comentó Cobos, «hemos tratado de proteger un poco sacando a Rubén (por Valdera) por la tarjeta amarilla y metiendo a Iván (Fernández). Le ha costado un poco el meterse en el partido, el coger el ritmo del partido, pero al final creo que el equipo en el segundo tiempo ha sabido sufrir cuando ha tenido que sufrir. Hemos cerrado la línea defensiva con tres centrales en el tramo final, sabiendo que ellos contaban con dos delanteros altos y que nos pueden hacer daño en ese juego aéreo. En defensa hemos estado bastante solventes», recalcó el de Valdehornillos..

«Puede ser también un triunfo que refuerce la moral del equipo. Tras el partido de Lugo yo le hice ver a los jugadores que quizás había sido el mejor que habíamos jugado. Fallamos un penalti, no tuvimos ese acierto de cara a gol porque oportunidades sí que tuvimos y al final terminamos perdiendo, pero yo saqué muchas cosas buenas y creo que esa es la línea a seguir», abundó.

«Esto es bueno, porque ganar partidos y sumar puntos es la mejor medicina para cuando pueda haber alguna duda», dijo. «Hasta el momento yo creo que en el equipo no está habiendo dudas. Es competitivo, nos lo dejamos todo en el terreno de juego y unos días estaremos más acertados, otros estaremos menos, pero ese es camino a seguir», recalcó.

Festejo del Cacereño al final en Lezama, con sus aficionados. / CP Cacereño

Pensando en el Ourense

Mientras tanto, el equipo ya piensa en el duelo del próximo sábado en casa ante el Ourense (16.15, Príncipe Felipe) ante un rival herido tras perder el pasado fin de semana ante el Real Madrid Castilla (1-3) y que está situado ahora como colista del grupo.

El estado del campo es lo que más puede preocupar, y de hecho está claro que seguirá sin estar en las mejores condiciones hasta dentro de al menos un mes.

El técnico espera recuperar a alguno de los lesionados de las últimas semanas y que no haya bajas añadidas de las consecuencias del partido de Lezama. Habrá que ver cómo evoluciona Carlos González, que no ha estado durante las últimas tres semanas, y Rubén Sanchidrián, baja en este desplazamiento. Sí volverá, excepto problema de última hora, el defensa Iván Martínez, que fue suspendido con un partido tras su expulsión ante el Tenerife.