Extremadura, sede en 2026 de tres citas nacionales de bádminton

El Campeonato de España sénior, la segunda jornada de la Liga Nacional Plata y el Top Master Absoluto. Esas son las tres citas nacionales de bádminton de «alto nivel» que se disputarán en Extremadura durante 2026, según ha informado en una nota la Federación Extremeña de este deporte tras la reunión de la junta directiva de la española.

La primera de las citas será la segunda jornada de la Liga Nacional Plata, que se disputará en Villanueva de la Vera con la AD Cura Mora como anfitrión los días 7 y 8 de marzo del próximo año. Le seguirá, en el mes de mayo, el Campeonato de España sénior, que tendrá como sede Cáceres el 1, 2 y 3 de mayo. Por último, en octubre (24 y 25), el mejor bádminton nacional volverá a Villanueva de la Vera para la disputa del Top Master Absoluto.

Manuel Caperote, presidente de la Federación Extremeña de Bádminton, presentó el proyecto de Campeonato de España tanto al Ayuntamiento de Cáceres como a la dirección general de Deportes de la Junta, consiguiendo el respaldo de ambas instituciones.

Por último, la territorial informa que en este momento se encuentra al día de pagos, siendo este uno de los compromisos que adquirió Caperote en su toma de posesión. «Ha sido un esfuerzo enorme teniendo en cuenta los presupuestos que maneja nuestra federación y sin afectar al desarrollo de las temporadas deportivas en estos años», informa la federación en una nota.

«La Federación Extremeña de Bádminton, a fecha de 9 de mayo de 2023, adeudaba 11.491,79 euros con motivo de la no justificación a la Junta de Extremadura de los ejercicios 2017/18 y 2018/19 por el anterior presidente electo. Con la nueva junta directiva y el apoyo de la asamblea de la federación, a día 5 de septiembre de 2025 se ha acometido el último pago de la deuda y la federación está saneada y al día de pago con todas las administraciones, proveedores y personal federativo», añade el comunicado.