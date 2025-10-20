El Jerte vuelve a brillar con una espectacular Picota Bike Race

Navaconcejo fue el escenario este domingo de la apoteósica clausura de la IX Picota Bike Race Scott by Orquin. Más de 450 ciclistas se midieron a los 75 exigentes kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo de la etapa reina, un recorrido que dibujó un verdadero escaparate natural por el corazón del Valle del Jerte. El esfuerzo, la emoción y la belleza del entorno se combinaron para firmar una jornada inolvidable tanto para los participantes como para el numeroso público que acompañó la prueba.

En la categoría élite por parejas, el espectáculo lo firmaron Alberto Barroso y Alejandro García. Los extremeños, que partían como líderes tras su triunfo en la contrarreloj inaugural, defendieron su maillot con solvencia y volvieron a imponerse con autoridad. Detrás de ellos cruzaron la meta José María Sánchez y Enrique Morcillo, segundos tanto en la etapa como en la general, mientras que el dúo formado por Fran Herrero y Raúl Rodríguez logró remontar hasta el tercer peldaño del podio pese a los contratiempos sufridos el sábado.

En la modalidad individual masculina, el portugués José Dias confirmó su dominio absoluto. Ya había sido el más rápido en Cabezuela del Valle y en Navaconcejo volvió a ofrecer una exhibición de fuerza y técnica. Cruzó la meta con más de tres minutos de ventaja sobre Roberto Bou y quince sobre Pablo Guerrero, completando así un doblete que le consagra como uno de los grandes nombres del ciclismo de montaña en la Península.

Entre las chicas, el protagonismo fue para el Extremadura-Ecopilas, que firmó un pleno de autoridad. María Reyes Murillo se adjudicó la etapa reina por delante de su compañera Natalia Fischer y de Cristina Morán. Pese al triunfo de la extremeña, Fischer se llevó la general final gracias a la ventaja acumulada en la jornada inicial.

A lo largo del día, el goteo constante de bikers llegando a meta reflejaba el espíritu de una prueba que no solo premia la velocidad, sino también la resistencia y el amor por la montaña. El Valle del Jerte volvió a mostrar su mejor cara, con vecinos volcados en el evento y un ambiente festivo que confirma a esta cita como un referente deportivo y turístico de primer nivel.

La Picota Bike Race había arrancado el sábado con una vibrante contrarreloj semiurbana de seis kilómetros en Cabezuela del Valle, donde el centro histórico se transformó en un circuito repleto de público. El sol y el entusiasmo local acompañaron la primera toma de contacto de los corredores con la novena edición de esta prueba cada vez más internacional.

La crono del sábado

Ese día, 400 ciclistas se lanzaron al recorrido en intervalos cronometrados tras el corte de cinta que protagonizó la alcaldesa, María Luisa Yusta, junto al diputado de Deportes, Pablo Miguel López, y el patrocinador Isidro Orquín. En esa jornada inaugural ya se dejaron ver los que acabarían siendo los grandes protagonistas del fin de semana: Barroso y García dominaron en parejas, Dias y Fischer se impusieron en individuales, y la extremeña Murillo ya se colocó entre las mejores.

Tras dos días de puro mountain bike, el balance no pudo ser más positivo: récord de participación, trazados espectaculares, y una comarca que, entre gargantas, cerezos y cumbres, volvió a demostrar que el deporte es también una forma de mostrar al mundo la magia del Jerte.