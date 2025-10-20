Marrero: «Las victorias sufridas saben mejor»

El Badajoz volvió a sonreír tras su victoria por 1-2 ante el Montijo en el Emilio Macarro, un triunfo que permite a los blanquinegros salir de los puestos de descenso y ganar un importante impulso anímico. Un soberbio gol de Jorge Barba de falta directa al filo del descanso y otro de Pedro Pata en el minuto 74 sirvieron para que los pacenses sumaran la tercera victoria del curso. Al término del encuentro, Juan Marrero valoró el esfuerzo de sus jugadores y destacó la capacidad del grupo para sobreponerse a las adversidades.

El técnico valenciano reconoció que había sido «un partido muy sufrido, como todos los que se juegan en este campo», y subrayó la fortaleza mental de los suyos. «El encuentro requería intensidad y ser fuerte mentalmente, y creo que el equipo, pese a que nos han vuelto a golpear las lesiones, se ha multiplicado», manifestó.

Tres puntos que refuerzan la confianza

Marrero se mostró satisfecho con la primera mitad firmada por su equipo, al que vio «muy seguro defensivamente contra un muy buen rival», aunque lamentó el error puntual que permitió al Montijo igualar el marcador en la reanudación y explicó que «en la segunda parte, un error en la marca los ha metido en el partido». El técnico añadió que, pese a ese momento de apuro, «el equipo se ha recompuesto y lo ha dado todo».

Consciente de la importancia de la victoria, el entrenador blanquinegro destacó el valor emocional del resultado: «Necesitamos cuatro o cinco victorias como esta, pero estos tres puntos saben muy bien por qué he visto al equipo sufrir. Cuando después de un partido así sumas tres puntos, la victoria sabe mucho mejor», concluyó.

Tras volver a la senda de la victoria, el Badajoz se centra ahora en vaciar la enfermería para recuperar a algún efectivo de cara al choque ante el Pueblonuevo. Los síntomas mostrados por Gus Quezada el domingo no hacen presagiar nada bueno, pero por el momento no se conoce el alcance de su lesión. Con Barrena y Pavón descartados, Borja Domingo e Iturraspe son las incógnitas de cara al sábado.