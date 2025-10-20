Máxima igualdad en la parte alta de la Tercera extremeña de fútbol sala: siete equipos en tres puntos

Los tres primeros fueron derrotados en una jornada de resultados llamativos. Se comprime la clasificación en el grupo extremeño de Tercera División de fútbol sala tras perder el líder Arroyo (7-4 en Talayuela) y también Jarandilla y Almendralejo (respectivamente 9-6 en Torrecillas y 6-3 en Castañar). En la tabla solo tres puntos separan ahora al primero del séptimo. Además se recuperan en la zona alta San José y Granja, dos de los favoritos al título, y por abajo el trío de descenso lo forman Badajoz, Casar y Cáceres, que siguen sin ganar tras seis jornadas disputadas.

Otro duelo Salguero-Torrecillas

Han estado frente a frente en numerosas ocasiones y el nuevo duelo particular entre Antonio Salguero y Natanael Torrecillas, dos entrenadores míticos en el fútbol sala de Extremadura, cerraba el domingo la jornada. Lo hacía con victoria visitante: Cáceres Universidad 1-Fex Multiseguros Navalmoral 4. Cristian anotaba el gol cacereño y por parte morala lo marcaban Tori, Raúl, Lucas y Fermín. Primera victoria de la temporada para Navalmoral, mientras que Cáceres todavía no ha ganado ningún partido y es colista.

En la parte opuesta de la tabla sigue primero el equipo de Arroyo de la Luz pese a sufrir su primera derrota de esta liga: Buhersa Fyerpa Talayuela 7-Arroyo Ferroluz 4. Los tabaqueros ya ganaban 3-0 al descanso y siempre tuvieron ventaja en el electrónico. Goles locales de Ousama 3, Tripi 2 y Moha 2 y visitantes de Suko 2 y Álvaro Parra 2.

VEA AQUÍ LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 23 DE LA TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

Además, fueron vencidos en sus viajes los dos equipos que perseguían de cerca al líder. En el duelo con mayor cantidad de goles de la jornada: Torrecillas 9-Jarandilla 6. Pronto se puso el equipo local con ventaja 3-0 pero a falta de diez minutos el resultado era un igualado 5-4. Al final se impusieron los de Torrecillas de la Tiesa. Y desarrollo parecido en el Castañar de Ibor 6-Ciudad de Almendralejo 3. En los primeros compases 2-0 para los de casa pero resultado cerrado en un emocionante final.

En enfrentamiento entre dos equipos con pasado en Segunda B: Granja 5-Badajoz GV Energía ACV 2. Alex 2, Juanmi, D. Primo Jr y Jesús Pila anotaron los goles locales y Ventura y Pedro los visitantes. Tercer triunfo seguido del equipo de Granja de Torrehermosa y por su parte los de la capital pacense siguen sin ganar esta temporada.

Victoria visitante en el Villagarcía 2-Colegio San José 4. Hugo fue el doble goleador local y por los vencedores marcaron Sergio 2, Del Sol y Casares. También se llevó los puntos el equipo foráneo en el Casar de Cáceres 1-Burguillos del Cerro 2. Los casareños no acaban de adaptarse a la categoría tras retornar a Tercera esta temporada y para los burguillanos es su segundo triunfo con el que empiezan a despegar en la tabla.

Finalmente, emoción hasta el resultado final en el Bambatam Rena 4-Alfar Salvatierra 2. Se recupera el cuadro renero tras dos derrotas seguidas a costa del aparente frenazo en la trayectoria salvaterrense. Tras el 2-0 de la primera parte el marcador se igualó 3-2 hasta que en el minuto final llegó el cuarto gol local que decidía el reparto de puntos.

Igualdad en la clasificación

Tras las seis primeras jornadas del campeonato ya que no queda ningún equipo invicto. Arroyo sigue primero con 15 puntos, seguido de San José y Granja con 13 y de Jarandilla, Torrecillas, Almendralejo y Rena con 12 en un igualado grupo de cabeza. 10 puntos tiene Castañar en el centro de la tabla. 7 suman Talayuela y Burguillos y 6 Salvatierra. 5 Villagarcía y Navalmoral. Cierran la tabla, sin ganar todavía y con 2 puntos, Badajoz, Casar y Cáceres.

El próximo fin de semana el líder Arroyo recibirá al Villagarcía y el segundo se mide al tercero en el San José-Granja.