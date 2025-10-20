Atletismo
El 'nuevo' Houssame Benabbou, dos años después
«Ya tocaba competir. Han sido 23 meses largos. Han pasado muchas cosas, lo del accidente y otros sucesos graves», dice el fondista, excampeón de Europa y de España, que ha vuelto tras un accidente que le dejó malherido, también psicológicamente
«Ya tocaba competir. Han sido 23 meses largos. Han pasado muchas cosas, lo del accidente y otros sucesos graves de los que momento no puedo decir nada porque está en manos de mi equipo legal». Ha vuelto tras un suceso que, hace casi dos años, le dejó malherido, también psicológicamente. Tras un accidente cerca de Navalmoral de la Mata que casi le cuesta la vida, Houssame Eddine Benabbou (Uchda, Marruecos, 25 de mayo de 1993) ha reaparecido este domingo ganando en Torrevieja en lo que es su nueva vida. Ya no reside en el barrio de El Carnerí (o Llopis), en Cáceres, sino en Granada, pero dice sentirse igual de extremeño. Es el ‘nuevo’ Houssame Benabbou.
Benabbou cuenta que «ahora me centro en lo positivo. He vuelto a competir por fin y de qué mejor manera que ganar una media maratón de nivel internacional y con muy buenas sensaciones, porque son 23 meses fuera del alto nivel y eso se nota mucho muchísimo. Me he encontrado bastante bien, con mucha confianza», resume en su relato a este diario. «Iba con mis dudas porque al final también es una media maratón, son 21 kilómetros, al final es mi prueba, es la que domino. Estoy completamente recuperado. Ahora mismo todo lo que va a venir va a ser para arriba ya estaría lo que queda de año», pronostica.
«Las competiciones van a ser para seguir acumulando, seguir ganando y siendo un poquito más feliz, y ya los objetivos van enfocados para el 2026. Todavía no me he sentado a hablar con mi entrenador y mi equipo de trabajo», asume, pero «intentaremos hacer lo que hemos venido haciendo todos los años: luchar por medallas a nivel nacional e intentar también conseguir alguna internacionalidad, pero vamos paso a paso».
En el trabajo
El fondista particulariza. «Este tiempo tampoco he estado parado, aparte de que una persona lesionada al final trabaja más que cuando no está lesionado. Me he enfocado en mi formación y en mi trabajo en el Comité Olímpico Español. Hice la penúltima campaña del programa Todos Olímpicos en Extremadura, pero me vine a vivir aquí a Granada con mi pareja para cambiar también un poco de aires y centrarme más en la recuperación. También mis abogados son de aquí, mi fisioterapeuta también, entonces pues tenía que venirme y estar más arropado, porque allí en Cáceres estaba solo».
Benabbou no renuncia a la región que le dio a conocer como atleta de élite. «Estoy entrenando, sigo siendo el mismo, pero estoy trabajando en otra tierra. Por supuesto siempre vinculado a Extremadura, yo sigo tributando por Extremadura. Me han llegado a cuestionar cosas así, pero tampoco tengo que dar ninguna explicación. Es normal porque cuando te ven fuera mucho tiempo, se lo cuestionan. No pasa nada, yo contesto sin ningún problema».
Conduciendo pronto
“Ha sido muy difícil. El accidente lo superé bastante rápido, porque enseguida volví a coger el coche, volví, incluso con la fractura, pero luego vinieron una serie de sucesos que me han dejado bastante tocado. He estado y sigo en tratamiento psicológico porque al final la figura del psicólogo es muy importante, al igual que el fisioterapeuta, médico, entrenador y por supuesto familia”, dice el atleta.
«He sufrido varios ‘atropellos’ ahí, que me han dejado, como digo, en coma, entre comillas, pero ahora me encuentro muy feliz, más maduro. Cuando estaba metido de lleno en el alto nivel, pues tampoco no sales de la bola, pero cuando he salido me he dado cuenta de lo que es la vida real, al final he tenido que luchar por muchas cosas también», comenta.
«Ahora mismo a mi alrededor tengo un excelente equipo profesional. Me veo blindado en ese sentido, muy protegido, muy arropado y muy apoyado. Agradecimientos por supuesto, a la Fundación Jóvenes y Deporte, en especial al director, a José Alberto Cacho. Lo ha hecho bien conmigo, y mis patrocinadores 42K Running, marcas deportivas y la gente que confía en mí, a vosotros. Me han llegado preguntas también, que si estaba retirado del alto nivel y bueno, porque al final claro, te ven ahí dos años fuera, pues se lo piensa la gente, cuestiona qué pasa contigo pero no, yo para nada estoy retirado, ni mucho menos. Me quedan todavía mínimo una década, 12 años, muy buena, porque al final la carrera deportiva del maratón ya no es más tiempo».
Aprendizaje
Su lectura sobre lo ocurrido es clara. «Ha sido una lección, un aprendizaje y simplemente eso, yo estoy ahora mismo enfocado en mis estudios. He estado cursando el título de técnico deportivo superior en el Consejo Superior de Deportes de Madrid y ya el viernes de la semana que viene está, pues empiezo el máster de alto rendimiento deportivo con el Comité Olímpico Español y la UCAM, de Murcia, o sea que realmente voy enfocado, estoy enfocado, pero ahora mismo pues más todavía. Ya estoy otra vez en el alto nivel.
Sobre su momento, insiste: «voy a seguir disfrutando de mi deporte y los resultados van a venir solos como siempre y algunos se conseguirán al 100 por 100, otros al 80 por cien, otros al 60, pero este deporte es así y ya está, así que feliz y sobre todo muy agradecido por la gente que ha estado ahí y ha confiado en mí y los que no, pues tampoco pasa nada, al final la confianza depende de uno mismo. Nunca he perdido la esperanza de que iba a volver a competir y el domingo me volví a demostrar a mí mismo que realmente valgo para este deporte porque me gusta correr y ya está». Es la historia de Benabbou tras dos años de transición.
