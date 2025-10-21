El Cacereño mejora su césped en el Príncipe Felipe, pero lejos aún del cien por cien

El Cacereño presentó este miércoles su acuerdo de colaboración con Enerdrink, pero el foco informativo estaba, de nuevo, en el estado del césped del Príncipe Felipe de cara al partido del sábado (16.15 horas) ante el Ourense. El presidente verde, Carlos Ordóñez, fue claro: el terreno de juego no estará al cien por cien, aunque llegará mejor que en el encuentro ante el Tenerife. «En quince días la planta ha enraizado más; por narices tiene que estar mejor. Si en el partido anterior se levantó un 20% o un 10%, ahora se levantará un porcentaje menor», aseguró.

Ordóñez detalló la secuencia de trabajos tras los desperfectos del choque frente al Tenerife. «Al día siguiente, aunque fue festivo, nos pusimos manos a la obra para recuperar el campo: volver a semillar y a tapar», explicó. Esa intervención explica la imagen actual, con zonas en las que se aprecia arena en superficie: «La semilla tiene que quedar enterrada para que pueda nacer. Ya está germinando y el césped irá subiendo hasta tapar esa arena». El mensaje es doble: visualmente el campo luce peor de lo que está y, funcionalmente, la mejora será progresiva conforme avance el enraizamiento.

Con todo, Ordóñez insistió en que el partido ante el Ourense no debe reproducir la imagen del último precedente en casa. «Cada semana que juguemos en el Príncipe Felipe se va a levantar menos porque la planta va a estar más enraizada. Ya hay zonas que no se van a levantar nada», subrayó. Incluso en escenario de lluvia, algo que puede suceder este sábado, anticipó que el comportamiento del tapete «no será peor que el que ofrecía antes del cambio de césped». La hoja de ruta es clara: competir, evaluar y volver a intervenir tras el encuentro. «Después del partido nos pondremos otra vez manos a la obra. Con paciencia y tiempo, en unos meses no nos acordaremos de esto», dijo.

El dirigente defendió, además, la decisión de regresar al Príncipe Felipe pese a las dificultades. «Lo teníamos clarísimo por el club, por los socios y por la afición. En Almendralejo nos trataron como en casa, pero no es nuestra casa», recalcó. También quiso despejar equívocos: «La obra la ha hecho una empresa; yo soy un mero transmisor de lo que indican los técnicos».

Natalia Ruiz, de Enerdrink, y Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño. / JJT

China en el horizonte (y Nepal en la memoria)

Al margen del césped, Ordóñez confirmó contactos con la Fundación Lumbini para valorar un partido en China. Hubo reunión en el Príncipe Felipe, visita al estadio y a un entrenamiento, y una pregunta directa: si el Cacereño estaría dispuesto a viajar para jugar, como ya hizo en Nepal. «Dijimos que sí. Fue una experiencia preciosa y nos trataron como a un equipo de Primera», recordó. Por ahora, insistió, no hay fechas ni contratos: «De momento solo hay una conversación; ellos tienen cosas que hablar y contratos que firmar».

Más músculo comercial

El acto sirvió para oficializar la llegada de Enerdrink, marca española de bebidas energéticas con presencia en «unos 90 países». La colaboración se traducirá en presencia en videomarcador, vallas y redes, además de sorteos de entradas y camisetas en las semanas con partido en casa. Ordóñez enmarcó este acuerdo en un crecimiento sostenido del área comercial: «No es solo la categoría; los patrocinadores valoran la seriedad y el trabajo de estos años».

Con ese telón de fondo, césped en progreso, puente tendido a China y nuevo patrocinio, el Cacereño encara su cita del sábado ante el Ourense con una certeza: el tapete no estará perfecto, pero sí mejor que en el último examen, y el club redoblará los esfuerzos para que, más pronto que tarde, el Príncipe Felipe recupere la mejor versión de su terreno de juego.