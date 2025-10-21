El Cáceres busca resetearse en la Copa ante el Logrobasket

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad visita este miércoles al Logrobasket (20.30 horas) en los dieciseisavos de final de la Copa España, un duelo a partido único que ofrece al conjunto extremeño la oportunidad de recuperar sensaciones tras dos tropiezos consecutivos en la Segunda FEB. El vencedor se clasificará para los octavos, donde le espera el ganador del Cultural Leonesa–Proinbeni UPB Gandía.

El equipo de Jacinto Carbajal llega a Logroño con la necesidad de dar una respuesta colectiva tras la derrota del pasado sábado en Ponferrada, un choque marcado por un último cuarto en el que los verdinegros se descolgaron. La competición copera, con su formato directo, plantea además una doble lectura: por un lado, la posibilidad de resetear la dinámica; por otro, el reto físico de encadenar partidos entre semana antes de recibir el domingo al Insolac Caja 87 de Sevilla, dirigido por Adriá Alonso, técnico que entrenó al Cáceres la temporada pasada.

Carbajal, claro y directo en la previa, destacó la particularidad de la semana: «Es una semana especial y diferente. Venimos de jugar fuera y hay poco tiempo para todo, para bien y para mal. Para bien, porque te obliga a activarte y no dar vueltas al último partido; para mal, porque siempre querrías más tiempo para preparar detalles. Aun así, es una semana ilusionante: el foco está en Logroño y en pasar de ronda». El técnico insistió en la idea de aprovechar la competición para pulir al equipo: «Nos viene bien jugar y seguir puliendo cosas. El equipo va ganando regularidad y esta es otra oportunidad para afinar».

Todos disponibles

Sobre la gestión del cansancio, Carbajal fue prudente pero contundente: «Somos un equipo joven, con energía. Tenemos que gestionar mejor el partido para que el cansancio no nos pase factura». La convocatoria viajará casi al completo; en el último entrenamiento todos trabajaron con normalidad y viajará además Dani Lara, del filial, para completar la expedición.

Jacinto Carbajal habla con sus jugadores al final del entrenamiento de este martes. / JJT

En cuanto al rival, Carbajal advirtió que las cifras no deben confundir: el Logrobasket, también del grupo Oeste de la Segunda FEB, aún no ha sumado victorias en liga, pero compite los partidos con intensidad y mantiene los marcadores ajustados hasta el tramo final. «Tienen buenos anotadores en la línea exterior, centímetros dentro y físico. Es un equipo que compite y sabe apretar los partidos; va a ser bonito y duro», manifestó el entrenador cacereño, que espera un partido abierto y de ritmo distinto por la idiosincrasia copera.

Tácticamente, el Cáceres buscará corregir los errores en la gestión del último cuarto que le penalizaron en Ponferrada: más concentración en el rebote, continuidad defensiva y mayor continuidad en los ataques para no regalar segundas opciones. Ofensivamente, mantener el acierto exterior y repartir responsabilidades en la anotación será clave ante un rival que exige solidez interior.

La cita copera llega en un tramo temprano de temporada en el que el equipo aún busca asentarse: Carbajal confía en que el grupo «dé ese pequeño clic» de regularidad y comunicación que permita convertir el trabajo diario en resultados. Una victoria en Lobete no solo abriría la senda hacia octavos, sino que supondría un soplo de confianza antes del exigente calendario liguero inmediato.