Clausí, un 'hincha' más del Cacereño

Son las 10.25 de la mañana y el protagonista, Álvaro Clausí Marín (Alicante, 7 de abril de 1993), sale del dentista para encaminarse a su puesto de trabajo, en la agencia de seguros Zurich de su ciudad natal. Es su nueva vida sin fútbol. Han pasado 144 días desde que el centrocampista liderara al Cacereño en el ascenso a Primera Federación y tres menos desde que anunciara su retirada. “No me he arrepentido”, dice el ya exfutbolista, que no ha vuelto a tocar un balón desde entonces y que sí prepara una maratón con vistas a probarse como iron man. También practica al pádel en su tiempo libre.

Clausí, en su oficina, este martes. / Cedida

El capitán Clausí, el jugador del 1-0 al Estepona pero sobre todo el profesional que lució con orgullo durante tres años la camiseta del decano extremeño, estará el sábado en el CPC-Ourense en el Príncipe Felipe para hacer el saque de honor y recibir el aplauso de la grada. “Me encuentro muy bien. Ha sido un cambio grande a lo que he hecho hasta ahora. Estoy muy contento, formándome aún, pero cada vez mejor”, comenta alguien que sigue, como un hincha más, la actualidad del club en el que ya es leyenda.

En los días previos evidentemente también está feliz. “Me hubiera gustado despedirme de la gente en el campo, pero las cosas se dieron de otra manera, aunque no cambiaría nada de la despedida. Tengo que agradecer todo el cariño que me dieron desde que llegué y aún me siguen dando a día de hoy. Sin estar yo ahí siguen acordándose de mí”, se enorgullece en decir. Llegará a Cáceres el sábado con su pareja, Saray, con la que contraerá matrimonio el próximo verano, y con sus padres, José y Carolina, igualmente pilares de su vida.

Grandes recuerdos

“De aquellos días tengo unos recuerdos imborrables, superbonitos. Mi entorno cercano sabía de mi retirada, que tenía pensada desde hace un año, pero acabar como acabamos… que la gente se imagine. No había un guion mejor”, afirma quien hiciera, reconoce, “el gol más importante de mi vida. No suelo meter muchos, pero el año pasado me ‘equivoqué’ con seis. En otros equipos quizá haya metido alguno más bonito, pero ese por su significado… además fue de volea y metiéndola por la escuadra”.

Clausí celebra su gol al Estepona junto a Merencio. / Carlos Gil

Lo de su retirada ya estaba asumido. “El verano de mi segundo año, que estuve lesionado media temporada de la rodilla, se me planteó la oportunidad de formarme y, al año siguiente, empezar a trabajar donde estoy”, desvela a este diario. “Después fue un gran año y la rodilla me fue bien, pero decidimos de hacer el último y salió como salió”. Este verano ha tenido ofertas de equipos de su zona, pero la etapa estaba zanjada y se ha centrado en la empresa. La decisión estaba tomada. “En Navidad ya decidí del todo que me retiraba, que el año estaba siendo bueno y que tenía que hacer otras cosas”, añade. “Y acabó de la mejor forma posible”, recalca.

¿Se ha arrepentido en algún momento? ‘Clau’ lo tiene claro. “No. Sí es verdad que en algún momento lo echo de menos, pero no me he arrepentido porque es algo a futuro y creo que es lo mejor para mí. Me queda la espinita de no haber jugado en Primera y ver cómo están disfrutando todos, pero ya está”, aduce.

95 partidos

También le hubiera gustado, reconoce, haber disputado 100 encuentros con el Cacereño. “Las malditas lesiones… pero estoy contento con los 95 partidos”. Y se queda con muchos buenos momentos. “El primer año, todo lo que vivimos en Huelva, el viaje a Nepal… el siguiente año, después de una primera vuelta que no se dio bien hacer una gran segunda y que si hubiera durado un mes más nos hubiéramos metido en ‘playoff’ y lo del año pasado con todo”, resume.

Recordando partidos de Copa, comenta que el día del Atlético de Madrid “sinceramente, en el campo y veía que estaban pasando los minutos y decía: ‘que no nos meten’ y las contras que tuvimos para meter el segundo y el día del Madrid si Aguado y yo hubiéramos cerrado más…”, rememora con nostalgia y orgullo el capitán.

“Desde que me quité las botas el día del Estepona, no me las he vuelto a poner”, cuenta Clausi´. “Juego al pádel y haciendo un poco de triatlón. Quiero acabar un iron man, preparando una maratón y entrenando todos los días para dedicarme a largo plazo a esto. Pero esto no lo había hecho. El correr sí, porque me tiraba todo el partido corriendo, por lo que me estoy preparando para ojalá algún día poder hacerlo”. Dice que no tiene ‘mono’ de balón y que, pese a amagar con ello, no ha podido reunirse en una pachanga con sus amigos.

Se supone que sigue el Cacereño en el día a día. Estaba claro. “No me pierdo nada. Todos los partidos que puedo ver ahí estoy. Creo que solamente me he perdido dos-tres a lo sumo porque no podía. Estas últimas semanas lo he visto y este domingo pasado disfruté”.

El papel de Cobos

Clausí habla en primera persona, como si él siguiera dentro del Cacereño. “De lo que llevamos ha sido el partido más completo en todos los aspectos”, dice sobre la victoria ante el Athletic B por 1-3. Asume que tiene buenos sustitutos, además de su amigo Deco. “Julio (Cobos) siempre va a sacar buen partido a quien tenga. Al principio cuesta acoplar las piezas, pero ahora parece que el equipo, que nunca ha dejado de competir pero que a veces le faltaba algo con balón, se vio el día de Tenerife y el domingo que está muy bien y yo muy contento por ello por lo que estoy viendo”.

Dijo Cobos el día del adiós del alicantino que Clausí tenía que ser el espejo en el que fijarse. El protagonista se resta importancia. “Lo que tienen que hacer es esforzarse todos los días para ser mejor y seguro que con eso y con el grupo que están haciendo con los del año pasado se conseguirá el objetivo”, agrega. “Nos darán muchas alegrías”, pronostica.

¿Con quién suele hablar de la plantilla?, se le cuestiona al que fuera ‘jefe’ del vestuario. “Tengo muy buenos amigos, pero sobre todo con Deco y con Iván Fernández. “Era con los que más afinidad tenía y hay que seguir manteniendo la relación. El otro día felicité a Iván por lo del gol”. Fuera del fútbol, del mismo modo, tiene “muchos amigos de Cáceres y de la región; fueron tres en Cáceres, pero seis en Extremadura”. También fue hombre clave en el Villanovense.

Es Álvaro Clausí, la leyenda que vuelve. Retorna, aunque solamente sea por un día, el capitán que guió a una de las más grandes alegrías de la historia del Cacereño.