Un mes casi perfecto para el Coria

El Coria atraviesa uno de los mejores momentos de las últimas temporadas. El conjunto celeste ha firmado un mes casi perfecto en el grupo V de Segunda Federación, con un balance de tres victorias y un empate, ocho goles a favor y ninguno en contra, una racha que refleja el excelente estado de forma y la solidez del equipo dirigido por Rai Rosa. Tras su reciente triunfo por 2-0 ante el Fuenlabrada en La Isla, los caurienses se han consolidado en la tercera posición, plenamente asentados en la zona de playoff y transmitiendo una sensación de autoridad que ilusiona a la afición.

El técnico se mostró satisfecho tras el encuentro, destacando el carácter y la cohesión del grupo: «Estamos muy contentos porque lo del pasado domingo fue una victoria muy trabajada ante un rival incómodo. Supimos jugarle bien, dominar con balón y llegar con peligro desde segunda línea», señaló Rai Rosa. El entrenador subrayó la importancia de mantener la portería a cero, un sello del Coria en este arranque liguero, donde ha demostrado una notable solidez defensiva y compromiso colectivo. «Tenemos un equipo muy solidario, con capacidad de sufrimiento y mucha hambre. Esa mentalidad nos está haciendo fuertes”, afirmó el extremeño.

A pesar de las molestias físicas de varios jugadores, el equipo respondió con madurez y solvencia, lo que refuerza la confianza en un bloque que mezcla juventud, velocidad y espíritu competitivo. «Adri marcó un gol importante, tenemos jugadores rápidos y cuando robamos somos peligrosos. Hay muchas opciones según avanza el partido”» explicó el técnico, quien también valoró el regreso de Mba, recién incorporado tras jugar con su selección: «Aún debe mejorar con balón y tácticamente, pero su diamismo y energía suman mucho al grupo».

Rai Rosa se muestra prudente pese a la buena dinámica, consciente de que la igualdad en el grupo exige mantener el nivel: "Sabemos que estamos arriba, que vamos terceros, pero está todo muy apretado. Nuestra misión es seguir mirando al siguiente partido y competir cada semana”.