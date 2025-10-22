El Cacereño Femenino vuelve a reconocerse: carácter, solidez y fe en Pinilla

El Cacereño Femenino afronta el primer parón de la temporada en la Primera Federación Femenina con buenas sensaciones y, sobre todo, con la convicción de estar construyendo de nuevo un equipo reconocible. El empate sin goles ante el Deportivo Alavés, líder de la categoría, ha dejado un sabor muy positivo en el vestuario verde. No solo por el punto en sí, sino por la imagen ofrecida ante uno de los conjuntos más potentes del campeonato y por la solidez mostrada en un encuentro que devuelve la confianza a Pinilla.

Tras siete jornadas disputadas, el conjunto dirigido por Ernesto Sánchez ocupa la novena posición con ocho puntos, fruto de dos victorias, dos empates y tres derrotas. Un balance que, sin ser brillante, refleja un crecimiento sostenido y una capacidad de competir que invita al optimismo. «Estoy muy contento con el trabajo que ha hecho mi equipo. Muy reconocible, muy Cacereño Femenino», subrayó el técnico tras el empate del domingo.

El Alavés llegaba a Cáceres con pleno de victorias y sin haber cedido un solo punto, pero se topó con un bloque compacto, disciplinado y con una Delia Baz inspirada bajo palos. «Logramos que fuera la primera vez que no consiguieran marcar. Eso es un mérito tremendo», reconocía el técnico. La guardameta, por su parte, destacaba la importancia emocional de mantener la portería a cero: «Esto no va de individualidades, sino de equipo. Todas hicimos un gran partido para conseguir el 0-0».

Pinilla se hace respetar

El fortín de Pinilla, que durante la pasada campaña fue un territorio casi vedado para los rivales, parecía haber perdido parte de su magia en el inicio liguero. Sin embargo, el choque ante el Alavés ha devuelto esa sensación de campo complicado. «Tenemos que recuperar el fortín, y creo que este partido es un paso en esa dirección. Todos los rivales deben venir aquí con respeto», señaló el entrenador, recordando la importancia de volver a hacer del feudo verde un aliado.

En lo que va de campeonato, el Cacereño ha disputado tres encuentros en casa (una victoria, un empate y una derrota) y cuatro a domicilio, con un triunfo, un empate y dos derrotas. Una distribución exigente que ha permitido medir el nivel del equipo en distintos contextos y ante rivales de entidad como el Osasuna, el Madrid B o el Fundación Albacete.

El crecimiento ha sido visible jornada a jornada. Desde el meritorio empate inicial en Lleida hasta el triunfo frente al Madrid B y la sólida imagen ofrecida ante el líder, el Cacereño Femenino ha ido puliendo detalles y reforzando su identidad. «El cuerpo técnico nos transmite toda la información que necesitamos y creo que lo estamos plasmando bien en el campo», explicaba Delia.

Un equipo en evolución

La plantilla, que mezcla continuidad y nuevos fichajes, sigue ajustándose al ritmo competitivo de la liga. Uno de los últimos refuerzos, Caicedo, mediocentro colombiana, ha supuesto un impulso para el centro del campo. «Tiene mucha calidad y no le quema el balón. Nos da una rotación más y presencia ofensiva. Creo que nos va a dar muchas alegrías», avanzó el técnico sobre su incorporación.

Ernesto Sánchez insiste en la importancia de mantener la cohesión y el carácter que siempre ha definido al club. «Hemos tenido algún desajuste, pero por suerte no nos ha costado gol. Anímicamente el equipo está fuerte, todas se animan y celebran cada detalle. Esas cuestiones psicológicas van a ser mucho más positivas que un punto más o menos en la clasificación».

Esa fortaleza mental ha sido una de las claves del crecimiento del Cacereño Femenino en los últimos años. Pese a las limitaciones presupuestarias y a competir contra filiales y equipos con mayor estructura, el conjunto cacereño ha sabido hacerse un hueco en la élite del fútbol femenino nacional a base de esfuerzo, compromiso y un estilo de juego valiente.

El horizonte tras el parón

El calendario concede ahora un breve respiro. La Primera Federación Femenina se detiene y el equipo aprovechará este parón para recuperar fuerzas y afinar conceptos antes de volver a la competición el domingo 2 de noviembre, cuando recibirá en Pinilla al filial del Tenerife. Será una oportunidad ideal para confirmar las buenas sensaciones y reforzar la racha positiva en casa.

Con ocho puntos en el casillero y una dinámica ascendente, el Cacereño Femenino encara el futuro con ilusión. La portería a cero ante el líder, la mejora en la presión y la sensación de bloque compacto son señales claras de madurez. «Según pasen las semanas estaremos más fuertes ofensivamente, generaremos más ocasiones y meteremos más goles», pronosticó Sánchez tras el encuentro.

El mensaje es claro: el Cacereño no renuncia a nada. La clasificación es aún corta, y una buena racha puede situarlo en la parte alta. Pero, más allá de los números, el equipo ha recuperado su ADN competitivo y la confianza en su juego. «Este punto vale doble», decía el técnico. Y no solo por lo que suma, sino por lo que simboliza: el regreso del verdadero Cacereño Femenino.