Despertar demasiado tardío del Cáceres

67 - LOGROBASKET LOGI 7: Alejandro Rodríguez (2), Lawrence Obajo (4), Iñigo Infante (7), Pape Sall (10), Iker Montero (5) -cinco inicial- Borja Arévalo (6), Adrian Bird-Jelinek (17), Sergi Serrato (6), Waly Niang (3), Alec Plitzuweit (4*). 65 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Albert Lafuente (11) , Álvaro Palazuelos (9), Matteo Strikker (5), DJ Foreman (11), Wildens Leveque (20) -cinco inicial- Patrick Lima (0), Luis García (0), Juan Santos (0), Alex Mazaira (9), Nico Marina (0). MARCADOR POR CUARTOS: 14-17, 30-29 (descanso), 52-50 y 67-65 (final). ÁRBITROS: Daniel Checa, Fernando Martínez y Alexis Fuentes. Sin eliminados. INCIDENCIAS: Dieciseisavos de final de la Copa España. Partido disputado en el Polideportivo Lobete.

No pudo el Cáceres Patrimonio de la Humanidad consolarse en la Copa España de los males que le aquejan en la Segunda FEB. Perdió por 67-65 ante el Logrobasket en un mal partido que sin embargo pudo arreglar al final, cuando una gran reacción casi iguala el choque. De hecho, Wildens Leveque tuvo la opción llevarlo a la prórroga, pero falló bajo el aro ante la presión de los riojanos. Cruel desenlace para el pívot norteamericano, que volvió a ser el mejor de su equipo y casi lo único salvable (20 puntos y 9 rebotes).

El conjunto de Jacinto Carbajal sigue adoleciendo de un ataque muy espeso y de la escasa aportación de los jugadores que salen desde el banquillo y ahora deberá centrarse en la liga, en la que el domingo recibe al Caja 87.

La intención de empezar bien fueron evidentes con un 0-6 a los cuatro minutos de partido que aunque indicaba que el ataque no funcionaba muy bien, la defensa sí estaba afinada. Pero los locales tenían que empezar a funcionar en algún momento y lo hicieron, aprovechando el creciente descontrol en las pérdidas de balón de su oponente.

Por si fuera poco, los suplentes de los verdes no producían y, aunque dio para llegar por delante al final del primer cuarto (13-17), su sequía anotadora resultó muy preocupante ya entrados en el segundo cuarto, cuando un 8-0 de inicio del Logrobasket hizo que cambiase el escenario.

El quinteto formado por Nico Marina, Juan Santos, Patrick Lima, Alex Mazaira y Luis García no logró encestar en los minutos en los que estuvo sobre la pista. Y tampoco el rival logró aprovechar del todo ese desconcierto. Un 27-22 (min. 17) fue su máxima diferencia. A medida que iban regresando los titulares, aunque con un juego aún con muchos déficits, el Cáceres logró recomponerse hasta que una canasta sobre la bocina de Leveque dejó la distancia al descanso en lo mínimo (30-29).

Segunda parte

Fue el tercer cuarto pura transición: los dos equipos siguieron jugando más bien mal, lo que equivalió a que el marcador se moviese con similar lentitud y ninguno de ellos lograse despegarse. Todo fluía defectuosamente a base de acciones individuales resueltas de modo atropellado casi siempre. Los últimos diez minutos se encaraban 52-50.

La situación se puso muy oscura en la recta final con un 65-56 que parecía definitivo a falta de 3:10. Fue cuando se ejecutó al fin una defensa constante y apareció Mazaira, que lideró con tiros exteriores una reacción que murió antes de llegar a la orilla. El emparejamiento ante la Cultural Leonesa en octavos no se producirá.