Ganar en el Príncipe Felipe, la próxima tarea del Cacereño

El Cacereño prepara la novena jornada con un objetivo emocional y contable: estrenar triunfo esta temporada en el Príncipe Felipe tras el regreso a su estadio frente al Tenerife (0-0) y el golpe de efecto del pasado domingo en Lezama. Los dos primeros ‘partidos de casa’ se tuvieron que jugar en Almendralejo por las obras del césped, así que el vestuario quiere que la vuelta a su feudo se traduzca, por fin, en una victoria ante su gente. Ahora, en la vuelta a su templo, la situación reclama un triunfo. El césped no estará aún al cien por cien, pero la mejoría se nota.

La semana ha girado en torno a esa idea: reforzar lo que ya funciona y afinar lo que faltó el último domingo. «Vi un partidazo. En todas las líneas los chicos estuvieron de diez, súper concentrados defensiva y ofensivamente. De cara a puerta tuvimos ese acierto que otras veces nos ha faltado», analizaba este martes el presidente, Carlos Ordóñez, que ponía ‘deberes’ a sus ‘chicos’ en forma de triunfo en el Príncipe Felipe. «En casa es nuestro deber: darle a la afición la alegría de un buen partido y, cómo no, ver ganar al equipo».

Un rival herido

El rival ante el que el Cacereño intentará ganar su primer partido de la temporada en el Príncipe Felipe es un Ourense que aterrizará en Cáceres con la mochila de la liga y el subidón de las copas. En el campeonato liguero llega en zona baja, sin victorias en las ocho primeras jornadas y con necesidad de puntos que cure la clasificación. En las últimas fechas ha arañado empates que hablan de competitividad -como el 0-0 ante el Celta Fortuna-, pero también ha pagado caros los detalles. El pasado domingo perdió 1-3 ante el Real Madrid Castilla.

La otra cara del Ourense es su buen momento copero: campeón gallego de la Copa Federación y billete para recibir a un Primera en la Copa del Rey, el Oviedo, al que se enfrentará el miércoles (el Cacereño juega un día antes contra el Guadalajara). Ese impulso anímico convive con la urgencia liguera: equilibrio delicado que puede derivar en rotaciones. Para el CPC, la oportunidad es clara: no dejar respirar a un adversario que llega con doble frente y que aún busca estabilidad en Primera Federación.

El contexto empuja a los de Julio Cobos a una conclusión sencilla: hacer del Príncipe Felipe un territorio de certezas. La victoria de Lezama ha reforzado convicciones; ahora toca rubricarlas ‘en casa’, con su gente, y ante un rival con necesidades que también muerde. El sábado, a la hora de la verdad, el Cacereño persigue algo más que tres puntos: convertir el regreso a su estadio en un punto de inflexión.