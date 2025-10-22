Los mejores buceadores de España, en Mérida

Los 30 mejores buceadores de España se dan cita este sábado en la piscina climatizada del Complejo Deportivo La Argentina de Mérida, en la final individual de la Copa de España de Buceo de Competición y en la final de la Liga Femenina Iberdrola.

El evento deportivo, promovido por la Federación Extremeña de Actividades Subacuáticas y en el que colaboran el Ayuntamiento de Mérida y el Club de Buceo de Extremadura Mérida Bucea, hizo públicos sus detalles este miércoles de la mano del delegado de Deportes, Antonio Marín.

Marín señaló que la actividad, con entrada gratuita y libre acceso, es uno de los eventos «más destacados» de la modalidad de buceo de competición y se integra en las actividades subacuáticas federadas, cuyo objetivo principal es completar las pruebas en el menor tiempo posible y sin penalizaciones. Además, recordó que esta competición, con más de 20 años de trayectoria en España, se realiza por primera vez en la capital extremeña e incorpora, como novedad, la participación de equipos de clubes provenientes de los campeonatos nacionales.

La élite

Asimismo, explicó que se trata de una «modalidad práctica» en la que los 30 mejores deportistas de España, quienes previamente han alcanzado los tiempos mínimos establecidos en las jornadas previas de la Copa, deberán utilizar sus «habilidades técnicas y físicas», propias del buceo autónomo, para «superar las pruebas» en una piscina cubierta de 25 metros de largo por 12 metros de ancho.

Por ello, el Ayuntamiento de Mérida considera este evento de buceo como una «apuesta por generar turismo deportivo en la ciudad», y además, el delegado ha adelantado que espera que esta modalidad, completamente nueva, «despierte el interés» de la ciudadanía. También resaltó la importancia de «apostar por modalidades nuevas que den cabida a todos los deportes, por muy minoritarios que sean». El complejo cuenta con un espacio adecuado que permite observar perfectamente las pruebas.