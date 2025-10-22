Pedro Pata: «El objetivo es ascender. Y si puede ser siendo campeones, mejor»

Pedro Pata llegó este verano al Nuevo Vivero como uno de los refuerzos más destacados del proyecto blanquinegro. Procedente del Puertollano, el lateral zurdo reconoce que no dudó cuando el Badajoz llamó a su puerta. Ambicioso y con las ideas claras, asume el reto de devolver al club al lugar que merece mientras se consolida como una pieza clave en el esquema de Juan Marrero. En palabras a este medio, el onubense repasa sus primeros meses en la capital pacense, la convulsa situación institucional, la exigencia del técnico y las aspiraciones de un vestuario que mantiene intacta la fe en el ascenso.

Ha sido uno de los fichajes más destacados del club durante el pasado verano y su rendimiento está siendo gran prueba de ello ¿Cómo fue aquella negociación y cómo están siendo sus primeros meses de blanquinegro?

Termino la temporada con el Puertollano y el club me ofrece la renovación, pero tenía en mente acercarme un poco más a Huelva, que es de donde soy. Quería un proyecto ambicioso y, aunque tuve ofertas de otros clubes, de que apareció el Badajoz no lo pensé demasiado. Yo he jugado en el Recreativo y conozco la magnitud de este tipo de clubes. Eso para mí fue un reto. Quiero ayudar a devolver al Badajoz al sitio al que se merece.

El club atraviesa una etapa institucional convulsa en los últimos tiempos, pero aun así decidió venir.

Compartí vestuario con Gus en Calahorra. Cuando me llamaron me puse en contacto con él y me puso al día. Independientemente de la situación que atraviesa el Badajoz a nivel institucional, solo el hecho de venir aquí y lo que significa este club ya es un gran reto para mí.

Ya con varios meses en Badajoz, ¿está cumpliendo la entidad las expectativas que traía?

Sí. Es un club muy grande. Solo hay que ver a la afición. Te das cuenta en seguida que la categoría en la que está se le queda muy corta.

Tras una pretemporada muy exigente pero productiva en cuanto a resultados, llega el debut liguero ante el Azuaga que no llega a producirse. ¿Cómo lo vive?

Fue un varapalo, tanto para la plantilla como para la institución. Hicimos una gran pretemporada y llegábamos con mucha ilusión al primer partido para estrenarnos en casa con nuestra gente. Vernos en esa situación no fue agradable, pero, para mí, aumentó el plus del reto. La dificultad aumenta y eso hace que cuando se cumpla el objetivo, que estoy seguro de que se va a cumplir, sepa aún mejor.

¿Qué porcentaje de responsabilidad tiene ese encuentro no disputado ante el Azuaga en las dos primeras derrotas?

El aspecto psicológico puede afectar, y cada uno lo digiere de maneras diferentes. El míster hace mucho hincapié en eso y trata mucho al equipo en lo que a la cabeza respecta. Es un aspecto importante que el futbolista solo esté centrado en entrenar cada día y en jugar los domingos. Personalmente, lo asimilé lo más rápido que pude. Ese día duele, pero al siguiente cambias el chip para volver a trabajar de la misma manera.

¿Afecta al vestuario esa sensación de inestabilidad institucional y las noticias que salen cada cierto tiempo?

El grupo se tiene que evadir de esas circunstancias. No nos afectan ni en el día a día ni a la hora de competir. Lo que va a hacer que el club consiga estabilidad es ganar cada semana

¿Qué tal es su relación con Juan Marrero?

Me gustan mucho los entrenadores de su perfil, exigentes y que dicen las cosas a la cara, sean para bien o para mal. Considero que son los que más rendimiento sacan a sus equipos. Estoy muy contento con Juan.

De momento encajan a la perfección. Ha sido titular en todos los encuentros y está aportando goles y asistencias.

Llegué con la idea de aportar y mejorar cada día. Estoy a disposición del míster para lo que necesite, sea en la posición que sea, y dar mi máximo rendimiento porque así crecemos el equipo y yo.

Ya que menciona el tema de la posición, en Navalmoral Marrero lo usó por delante del lateral ¿Cómo se encontró?

Hasta juveniles fui extremo, pero volver a esa posición sin la referencia que tengo habitualmente para apoyarme se hizo algo incómodo. Fue la primera vez en mucho tiempo que vuelvo a jugar en esa posición. No se te olvida, pero hay ciertos aspectos que me costó encontrar. Aunque como he dicho antes, si Juan me necesita ahí, volveré a estar disponible.

Su nivel personal está siendo muy alto, pero el nivel colectivo del equipo es irregular en este arranque liguero ¿Qué cree que le está sucediendo al Badajoz?

Lo que marca esta categoría son las áreas. Ha habido muchas situaciones en las que nos ha faltado contundencia ofensiva y defensiva, y al final es lo que ha marcado conseguir o no los puntos. Debemos mejorar en encontrar una línea sólida y desde ahí crecer. Lo mostrado el domingo en Montijo fue positivo y ese debe ser nuestro camino.

Hay otro factor importante que está afectando al equipo que es la plaga de lesiones ¿Qué cree que está ocurriendo?

Es complicado encontrar motivos. Hay temporadas con muy pocas lesiones y otras en las que en el primer mes caen seis compañeros. Debemos adaptarnos a cualquier circunstancia. Si hay lesiones tenemos jugadores en el banquillo, en el filial o en el juvenil que pueden responder. Como grupo, debemos sacar cualquier partido sin excusas.

El sábado se desplazan a Pueblonuevo para medirse al colista de la categoría ¿Cómo valora el encuentro?

Al rival no hay que menospreciarlo. A estas alturas de competición, la clasificación es anecdótica. En mayo se verá que no es como la actual. Hay que tenerles respeto a todos los equipos y asumir el partido como lo hicimos en Montijo para sumar una nueva victoria y continuar escalando puestos.

A pesar del irregular arranque de temporada, ¿sigue siendo el objetivo el ascenso?

Sí, por supuesto. Las matemáticas no son definitivas y mientras no digan lo contrario el objetivo es ascender. Y si puede ser siendo campeón, mucho mejor.