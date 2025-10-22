Tebas señala al Real Madrid por la "oportunidad perdida" que supone anular el Villarreal-Barça de Miami

La anulación del partido entre el Villarreal y el Barça de LaLiga EA Sports 2025/2026 en Miami (EEUU) supone perder la "oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro". Así lo ha calificado el presidente de LaLiga, Javier Tebas, horas después de que se confirmara que Relevent Sports, empresa promotora del encuentro, había decidido cancelarlo a causa de "la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

Tebas ha cuestionado que se invoque a la "tradición” desde una visión "cerrada y provinciana", mientras "las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan", a las que acusa de ir "destruyendo las ligas nacionales, auténtico motor de la industria del fútbol en Europa", y todo ello "ante la ingenuidad y pasividad de gobernantes europeos que no saben distinguir lo intrascendente de lo esencial".

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA PARA EL FUTBOL ESPAÑOL.

Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro.

Se invoca la defensa de la “tradición” desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 22, 2025

"Relatos distorsionados"

El dirigente tampoco comparte el argumento de que se apele "a la integridad de la competición” desde quienes llevan años "cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva", en lo que parece una velada acusación dirigida al Real Madrid.

El club blanco se ha significado como uno de los principales detractores de esta iniciativa en tierras de EEUU, presentando dos denuncias ante el Consejo Superior de Deportes (CSD). Y pese al reconocido madridismo de Tebas, son de conocimiento público los intensos choques que acostumbra a protagonizar con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Y otros, quizá sin saberlo y de buena fe, han sido arrastrados a debates sobre una información que ya se abordó en 2018, donde esa supuesta 'información' —que entonces tuvieron y ahora también— fue solo una excusa para acabar con el proyecto", ha añadido, en alusión al resto de clubs que también han mostrado su oposición a la iniciativa.

Agradecimientos

Tebas ha querido agradecer al Villarreal y al Barça "su compromiso y generosidad al formar parte de un proyecto que solo buscaba el crecimiento de nuestra competición". "No pensaban en ellos, pensaban en todos", ha subrayado.

Y ha asegurado que LaLiga "seguirá trabajando, con rigor y convicción, para que el fútbol español siga siendo competitivo, haciendo frente a quienes pretenden destruirlo, pero siempre desde el respeto a sus raíces y asegurando su sostenibilidad". "El fútbol español merece mirar al futuro con ambición, no con miedo. Seguiremos intentándolo. Esta vez, estuvimos muy cerca", ha zanjado.